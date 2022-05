© Copyright : Yanai Yechiel

La visite de la ministre israélienne de la Science, de la Technologie et de l’Espace, Orit Farkash-Hacohen, ce mercredi 25 mai 2022 au Maroc a pour but de sceller un accord relatif à la coopération dans le domaine des sciences et des technologies, rapporte Ynetnews, un média israélien de référence.

«Je suis reconnaissante de l'opportunité de voyager au Maroc et de signer un important accord de coopération entre les pays. Israël et le Maroc entretiennent des relations très chaleureuses, et je suis reconnaissante au ministre marocain de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation», a déclaré la ministre israélienne de la Science, de la Technologie et de l’Espace, Orit Farkash-Hacohen à cette occasion.

Sur LinkedIn, Einat Levi, chargée des Affaires économiques au bureau de liaison d'Israël au Maroc, a confirmé la nouvelle, en soulignant que cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers secteurs, tels que l’intelligence artificielle, l’agro-technologie, l’agro-industrie, la gestion et le dessalement de l’eau, la désertification et la biotechnologie.

D’autres secteurs sont également concernés. Il s’agit notamment des énergies renouvelables, de la télémédecine, de l’industrie pharmaceutique, des villes intelligentes, de l’industrie automobile, de l’informatique, de l’aérospatiale, des études environnementales et des sciences sociales et humaines.

Cette collaboration comprendra également le financement collectif de projets dans le domaine de la recherche et du développement, des séminaires et des rassemblements scientifiques, entre autres. A la suite de la signature de cet accord, fait savoir Ynetnews, une équipe conjointe d'experts israélo-marocains sera créée pour assurer la mise en œuvre de cette convention.