La route entre Dakhla et El Argoub, d'un investissement de 47,595 millions de dirhams, et le récent partenariat entre l’ENCG de Dakhla et l’université de Virginie, aux Etats-Unis, viennent confirmer l'ampleur des projets de développement dans nos provinces sahariennes. Plus de précisions dans votre émission hebdomadaire, enregistrée à Laâyoune.