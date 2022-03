© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Le Jamel Comedy Club est de retour sur 2M. Le premier prime, d'entre huit, de cette émission qui déniche des talents du rire, sera diffusé le premier samedi du mois de Ramadan. Au total, une soixantaine d'artistes marocains vont s'y produire. Jamal Debbouze et Taliss en parlent pour Le360.

Après deux ans d’absence à cause du Covid-19, le Jamel Comedy Club est de retour sur 2M. L’émission de 8 primes sera diffusée à partir du premier samedi du mois de ramadan et sera présentée cette fois-ci par Abdelali Lamhar, dit Taliss. «Le passage d'Eko vers Taliss s’est fait de manière naturelle. Et on passera de Taliss à d’autres artistes», a expliqué Jamel Debbouze au cours d'une conférence de présentation de cette nouvelle saison, le vendredi 25 mars dernier à Casablanca.

Interrogé par Le360, Jamal Debbouze a exprimé tout son bonheur et sa satisfaction de travailler avec Taliss: «cela fait des années que je [le] connais. Il avait participé au Marrakech du Rire, il a fait un travail extraordinaire. Je ne pouvais pas ne pas travailler avec lui».

Taliss et Jamel vont-ils présenter un spectacle en tandem? Taliss répond, non sans humour: «oui, nous préparons un travail ensemble. Le téléchargement est en cours, ça dépend de la connexion».

Membre de la troupe Humouraji, Taliss a aussi expliqué que le Jamel Comedy Club était une sorte de camp d’entraînement pour les artistes. Et pour Jamel Debbouze, «nous adoptons la même formule qu’en France. Les artistes qui seront sélectionnés en finale pourront participer au Marrakech du rire dans sa prochaine édition».

Le comédien franco-marocain a aussi bien voulu révéler, pour Le360, quelques-unes de ses habitudes ramadanesques: «je passe la moitié du mois de ramadan au Maroc et la dernière quinzaine en France. J’aime rompre le jeune avec du lait et des dattes, puis je passe direct à la bissara». De la soupe aux fèves et à l'huile d'olive pour rompre le jeûne. C'est du lourd.