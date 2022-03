© Copyright : DR

Invitée de l’émission «En Apart», le 22 mars 2022 sur la chaîne privée française Canal+, Mélissa Theuriau, journaliste et épouse de l’humoriste marocain Jamel Debbouze, s’est livrée à quelques confidences sur son couple et sa vie de famille.

Le couple formé depuis quatorze ans par Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau a toujours brillé par sa discrétion. Jaloux de leur intimité, ceux-ci s’expriment rarement dans la presse au sujet de leur vie de famille. Une habitude à laquelle Mélissa Theuriau a fait une petite entorse en acceptant de répondre aux questions de la présentatrice française Nathalie Levy.

Ainsi, la maman de Léon (14 ans) et Lila (11 ans) a expliqué tenir le rôle de «la méchante» au sein de la sphère familiale, celle-ci ayant besoin de fixer beaucoup de règles pour protéger sa progéniture. «Je pense qu'heureusement que notre couple fonctionne parce que sinon mes enfants voudraient toujours être chez leur père», ironise-t-elle à ce sujet.

Papa gâteau, Jamel Debbouze? Oui assurément, mais pas seulement, aux yeux de sa femme. «J’ai rencontré quelqu’un que j’admire énormément, qui continue de m’impressionner par son indépendance d’esprit, par la liberté. J’apprends beaucoup à son contact», a-t-elle confié.



Autre point fort du couple, la communication entre les deux conjoints. «On parle beaucoup et on débat. On a des avis parfois, non pas opposés, mais finalement complémentaires. C’est toujours très riche», poursuit Mélissa Theuriau. Et celle-ci de révéler l’un des points faibles de son showman de mari. On apprend ainsi que si l’humoriste de 46 ans ne redouterait pas de jouer devant des milliers de personnes, ce qui le déstabiliserait en revanche, c’est la présence de sa moitié dans la salle de spectacle. «Souvent, je ne dis pas quand je viens. Ça continue de le perturber un peu (…), mon avis compte, comme le sien compte aussi. C’est aussi ça continuer d’entretenir ce qui nous lie, tant qu’il y a une admiration et une envie de plaire à l’autre, ça continue de me toucher», raconte-t-elle.

Toutefois, ce couple inspirationnel a plus d'un titre n'a pas connu que des moments heureux. Et si aujourd'hui les choses se sont apaisées, la journaliste confie qu’«au départ, ça a été un peu violent», évoquant en ce sens les critiques et les insultes essuyées en raison de leurs différences culturelles et religieuses.

«Je ne m’attendais pas du tout à ces réactions-là», se remémore-t-elle, mais «aujourd’hui, on est mariés depuis 14 ans, j’ai l’impression que la société progresse à cet endroit», a-t-elle estimé. Quant à leur diversité culturelle, Mélissa Theuriau y voit «une richesse pour (leurs) enfants».