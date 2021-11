© Copyright : DR

Le Maroc sera à l’honneur sur la chaîne israélienne i24News. L’équipe de l’émission «Histoires et découvertes» est attendue au Royaume dès ce lundi 8 novembre pour y tourner deux épisodes, apprend Le360 de sources informées.

Un coup de promotion bienvenu pour la destination Maroc en ces temps de crise. Selon des sources informées, l’équipe de l’émission «Histoires et découvertes», menée par Valerie Perez, la journaliste star de la chaîne israélienne en français i24News, est attendue lundi 8 novembre pour débuter le tournage de deux épisodes consacrés au Maroc, son histoire, sa culture.

Les deux tournages, selon les mêmes sources, se feront entre les villes de Casablanca, Marrakech et Essaouira. L’équipe, constituée de deux journalistes et de trois caméramen, visitera des lieux et places emblématiques de ces trois cités, dont les composantes du patrimoine juif marocain, et rencontrera des responsables de la communauté hébraïque, des chercheurs et divers autres acteurs opérant pour le rapprochement entre le Maroc et Israël.

Les tournages devront, selon les mêmes sources, prendre fin le 15 novembre.

L'équipe de l’émission «Histoires et découvertes», apprend-on, a déjà tout ce qu’il faut: des autorisations délivrées par le CCM et les autorités locales des villes concernées, de même que leur pass vaccinal.