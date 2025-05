Sur le tapis rouge du Met Gala 2025, les stars ont célébré la créativité du dandysme noir

Comme chaque année, le gala du Met, orchestré par Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine de mode Vogue, était le rendez-vous le plus couru des célébrités. Tout du moins, celles qui ont eu le privilège d’y être invitées.

Le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art a ainsi vu défiler une foule impressionnante d’artistes et de célébrités pour célébrer la nouvelle exposition printanière du Costume Institute placée cette année sous le thème «Superfine: Tailoring Black Style». Une ode au vêtement et au style dans la formation des identités noires dans la diaspora atlantique, orchestrée selon douze caractéristiques du dandysme noir.

En écho au thème de l’exposition qui court jusqu’au 26 octobre 2025, le code vestimentaire du tapis rouge était intitulé «Tailored for you», consacrant ainsi une inspiration sartoriale, incarnée par une mode masculine portée principalement par des costumes.

Les célébrités ont répondu à cette invitation en faisant montre tant de créativité que d’audace.

Rihanna a ainsi signé son grand retour sur le tapis bleu du Met Gala, habillée en Marc Jacobs, avec une annonce de taille: sa troisième grossesse.

La chanteuse et musicienne espagnole Rosalia a opté pour la sobriété avec une longue robe blanche moulante signée Olivier Rousteing

Kylie Jenner était habillée par le directeur artistique de Ferragamo, Maximilian Davis, avec une robe dos nu à chevrons, ornée de perles noires et blanches sur le corsage et la jupe.

L’actrice Taraji P. Henson, connue notamment pour son rôle dans la série Empire, a fait sensation dans un look composé d’un blaser court et d’une mini robe de Wayman et Micah.

L’actrice Jenna Ortega, figure de la série à succès Mercredi, a arboré l’une des plus incroyables tenues du Met Gala avec une robe argentée, signée Balmain, composée de règles métalliques.

La top maroco-égyptienne Imaan Hammam a fait tourner les têtes avec un costume blanc créé pour l’occasion par la designer polonaise Magda Butrym.

La chanteuse Cardi B, habillée en Burberry, incarnait avec brio une héroïne d’époque.

Kim Kardashian a fait tourner les têtes avec un ensemble deux pièces en crocodile de Chrome Hearts, accessoirisé avec des rangs de perles suspendus à la taille, et un chapeau en cuir assorti à sa tenue.

Parmi les figures majeures de ce tapis rouge, Lauryn Hill, qui participait pour la première fois à l’évènement, était vêtue d’un incroyable tailleur jaune beurre assorti d’une longue cape.

Madonna a signé son grand retour au Met, cigare à la main, habillée d’un costume ivoire par Haider Ackermann pour Tom Ford.

La chanteuse Alicia Keys et son mari Swizz Beatz affichaient des looks coordonnés, signés Moncler par Edward Enninful.

L’actrice Jodie Turner Smith était vêtue d’un incroyable ensemble, cintré d’un manteau long et agrémenté d’un chapeau haut de forme, réalisé par Burberry.

Lupita Nyong’o, actrice mexico-kényane-américaine a opté à cette occasion pour un ensemble bleu ciel de Chanel.

L’actrice Zendaya était incontestablement l’une des personnalités les plus chics du Met avec un tailleur blanc de Louis Vuitton.

Pour la première fois, la diva Diana Ross faisait également une apparition très remarquée, vêtue d’une robe blanche ornée de cristaux, assortie d’une cape impressionnante brodée des noms de tous ses enfants et petits-enfants, ornée d’un boa de plumes et complétée par un chapeau spectaculaire.

Coprésident officiel du Met Gala 2025, et actuel directeur de la création homme de Louis Vuitton, le chanteur Pharell Williams a livré son interprétation du tailoring et du dandysme noir avec un pantalon noir évasé de Tiffany & Co, un blazer qui comporte 100.000 perles qu’il a lui-même conçu et qui a nécessité 980 heures de travail.

L’acteur Colman Domingo et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, tous deux coprésidents du Met Gala, ont également interprété avec brio le thème de l’année, avec pour le premier, une tenue Valentino éblouissante avec cape bleue plissée et plastron à paillettes, et pour le second, un costume ivoire de la britannique Grace Wales Bonner.

La chanteuse Teyana Taylor a quant à elle fait appel à la costumière Ruth E. Carter, lauréate de deux Oscars, pour concevoir une tenue inspirée de son titre Rose in Harlem, ornée de plumes, de dentelle et de cristaux, et agrémentée d’une longue cape aux épaules XXL.