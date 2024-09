Santé: des chercheurs marocains découvrent les vertus thérapeutiques d’une plante locale sur le stress léger chronique

Des chercheurs de l’Université Ibn Tofail de Kénitra ont publié, le 2 septembre, un article dans la revue médicale Neuroscience and Behavioral Physiology portant sur le potentiel des remèdes de phytothérapie dans le traitement du stress léger et la stimulation des performances cognitives.

Dans cet article scientifique, ils démontrent l’amélioration de la fonction cognitive des rats mâles souffrant d’un stress léger chronique, grâce à l’usage d’une propolis concentrée dérivée de la résine d’une plante s’apparentant à un cactus. La propolis est une substance produite par les abeilles lorsqu’elles récoltent la résine des plantes.

Dans le cadre de leur étude, Imane Kherrab, Miloud Chakit, Amina Ez-Znafry, Abdelhalem Mesfioui et Aboubaker Elhessni ont spécifiquement étudié les effets de la propolis provenant de l’Euphorbia resinifera, une plante que l’on trouve principalement au Maroc et qui produit une résine aux propriétés médicinales connues.

Les chercheurs ont extrait les composants actifs de la propolis produite par les abeilles à partir de cette plante, et ont testé les effets de cet extrait sur des rats mâles adultes, révèle le site Medicalxpress.

Les effets néfastes du stress sur la mémoire

Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur le corps et l’esprit des personnes concernées. De nombreuses études suggèrent que des événements de vie particulièrement stressants peuvent également avoir un impact sur les capacités cognitives des personnes, par exemple en affectant leur mémoire et en augmentant parfois le risque de souffrir de troubles de santé mentale.

Ainsi, certaines études ont établi un lien entre le stress durant l’adolescence et la puberté et des niveaux de stress plus élevés à l’âge adulte, ainsi que des déficits de mémoire. «La criticité de la prépuberté et de l’adolescence pourrait être associée au développement de maladies et à des dysfonctionnements cérébraux et de la mémoire à l’âge adulte», écrivent à ce titre Imane Kherrab, Miloud Chakit et leurs collègues dans leur article. «L’étude visait à évaluer les effets du stress chronique imprévisible léger (UCMS) pendant la prépuberté et l’adolescence et de la supplémentation en propolis sur les fonctions cognitives chez les rats mâles adultes».

Pour ce faire, les chercheurs ont réparti 18 rats en trois groupes expérimentaux: un groupe témoin non stressé, un groupe stressé n’ayant pas reçu l’extrait et le groupe expérimental. Les rats du premier groupe n’ont été exposés à aucun stress, tandis que ceux des deuxième et troisième groupes ont été exposés à deux stresseurs par jour pendant une période de six semaines.

Après six semaines d’exposition au stress, les rats du troisième groupe ont reçu, par voie orale, ledit extrait méthanolique, à raison de 200 mg par kg tous les jours, sur une période de 2 semaines.

Des résultats probants

Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que la propolis administrée améliorait la mémoire des rats stressés, protégeant l’intégrité des neurones des régions CA1 et CA3 de l’hippocampe. De plus, les rats qui avaient reçu le supplément après avoir été exposés au stress interagissaient davantage avec des rats qu’ils ne connaissaient pas lorsqu’ils étaient placés dans le même environnement que les rats qui n’avaient pas reçu l’extrait de propolis.