MISTI Rooftop et La Kaantine, les deux nouvelles adresses incontournables de Casablanca

Casablanca regorge de lieux à découvrir, parmi eux, le MISTI Rooftop Latino-Asiatique et La Kaantine, tous deux installés dans l’hôtel KAAN sur le boulevard Hassan Ier, se démarquent par leur concept original.

Dominant la ville, le MISTI offre une vue panoramique sur Casablanca, mettant en valeur ses icônes architecturales telles que la mosquée Hassan II, la cathédrale Sacré-Cœur ou encore le parc de la ligue arabe. Son design contemporain et son ambiance conviviale créent une atmosphère raffinée, mais décontractée. La carte fusion latino-asiatique revisite avec audace les classiques culinaires, accompagnée d’une sélection inventive de cocktails. En soirée, des DJ sets animent la terrasse, en faisant un lieu de rencontre prisé pour les locaux et les touristes.

Misti Rooftop Latino-Asiatique.

Et au cœur de l’hôtel KAAN, La Kaantine modernise l’essence de la cuisine marocaine. Inspirée des mahlabates traditionnelles, elle marie saveurs d’antan et design contemporain. Entre espace Grab & Go pour une alimentation rapide et saine, et Coffee shop propice aux échanges chaleureux, La Kaantine incarne l’esprit cosmopolite de Casablanca, où chaque moment allie travail, détente et convivialité.

La Kaantine.

Ces deux espaces, distincts mais complémentaires, invitent à découvrir Casablanca sous un nouveau jour, à travers ses saveurs et son ambiance sociale uniques, tout cela en la même enceinte.

Adresse: hôtel KAAN, Boulevard Hassan Ier.

Renseignements/Réservations: (+212) (0) 5290-84800