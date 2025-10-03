Mieux dormir grâce au Feng Shui: Les conseils à suivre

Aménager sa chambre à coucher selon les principes du Feng Shui pour préserver une meilleure qualité de sommeil.

Si le Feng Shui a fait son entrée dans de nombreux intérieurs pour plus de sérénité et d’harmonie au sein de nos espaces de vie, certaines de ses règles restent toutefois méconnues. C’est en particulier le cas s’agissant des méthodes à adopter pour préserver la qualité du sommeil.

Le lit

Côté lit, certains détails font toute la différence. On recommande d’opter pour une tête de lit, d’habiller son couchage de matières naturelles – comme des draps en coton plutôt que synthétiques – et d’éviter d’encombrer l’espace situé sous le lit. L’emplacement compte aussi: selon le Feng Shui, il vaut mieux ne pas dormir sous une fenêtre, face à un miroir ou directement dans l’axe d’une porte.

La chambre

L’environnement de la chambre influe directement sur la qualité du sommeil. Pensez à aérer la pièce chaque matin, à privilégier des couleurs douces et neutres pour les murs, et à maintenir un espace rangé. Un cadre apaisé, sans surcharge visuelle ni sonore, favorise la détente et prépare le corps à un repos réparateur.

La décoration n’est pas anodine: elle participe aussi à la qualité du sommeil. On recommande une disposition symétrique et des lignes courbes, qui insufflent une atmosphère rassurante et accueillante. Autre clé essentielle: privilégier autant que possible les matériaux naturels – bois, céramique, pierre – afin de créer un lien apaisant avec la nature et contribuer à réduire le stress.

La déconnexion

Il est également important de ne pas dormir à proximité d’appareils électroniques ou de prises électriques, d’autant si elles sont situées près de votre tête. De la même manière, l’une des règles de base est de privilégier l’absence totale d’écrans dans cet espace, que ce soit un téléphone, une tablette ou une télévision.

Il s’agit ainsi de dissocier votre chambre de vos activités quotidiennes afin de la préserver en tant qu’espace dédié au repos, à la méditation et surtout à la déconnexion.

L’éclairage

Pour favoriser un sommeil profond, il est essentiel de plonger la chambre dans une obscurité totale, condition qui stimule naturellement la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. En revanche, durant les moments d’éveil, il est préférable d’opter pour des lampes de chevet diffusant une lumière douce et indirecte, afin de préserver une atmosphère apaisante sans perturber l’organisme.