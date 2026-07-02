Mehdi Tobrouki, Chef Pâtissier de Maison Carvi, élu Meilleur Pâtissier du Maroc par Gault & Millau

La Maison Carvi célèbre avec fierté la distinction attribuée à son Chef Pâtissier, Mehdi Tobrouki, élu Meilleur Pâtissier du Maroc par le prestigieux guide Gault & Millau.

Cette distinction vient couronner le parcours d’un chef pâtissier passionné dont le talent, la créativité et l’exigence s’expriment chaque jour à travers des créations alliant précision et élégance. Elle récompense l’excellence de son travail ainsi que son engagement au service de son art.

Formé au sein d’établissements d’exception tels que le Mandarin Oriental Paris et le Ritz Paris, puis nourri par son expérience aux côtés d’Alain Ducasse dans l’univers du chocolat, Mehdi Tobrouki a forgé un savoir-faire remarquable et une rigueur héritée des plus grandes maisons. À travers chacune de ses créations, il exprime une passion sincère pour le goût, un profond respect des produits et un sens aigu du détail. Son exigence quotidienne incarne pleinement les valeurs de Maison Carvi.

«Maison Carvi est née de la volonté de célébrer le savoir-faire artisanal à travers des créations d’exception. La distinction de notre Chef Pâtissier, Mehdi Tobrouki, incarne pleinement cette ambition. Elle représente pour nous une immense fierté et marque une étape importante dans l’histoire de notre maison», a déclaré Hanaa Benyahya Bensalah, fondatrice de Maison Carvi.

«Être distingué par Gault & Millau est un immense honneur. J’y vois surtout la reconnaissance d’un métier de passion, d’un engagement quotidien et du travail de toutes les personnes qui contribuent, chaque jour, à faire vivre l’excellence de Maison Carvi», a précisé Mehdi Tobrouki, Chef Pâtissier de Maison Carvi.

Maison Carvi, une enseigne aux grandes ambitions

Depuis sa création, Maison Carvi s’est donné pour ambition d’offrir à Casablanca une expérience de pâtisserie et de boulangerie fine où chaque création est pensée avec exigence, élégance et générosité. La distinction reçue par Mehdi Tobrouki illustre pleinement cette quête d’excellence qui anime l’ensemble des équipes de Maison Carvi et confirme sa volonté de proposer des créations authentiques et raffinées.

À travers cette distinction, Maison Carvi réaffirme sa volonté de contribuer à l’essor de la gastronomie et de la pâtisserie au Maroc, tout en poursuivant sa mission: offrir à ses clients des créations d’exception qui célèbrent le goût, l’élégance et la générosité.

Créée début 2026, Maison Carvi est une maison de pâtisserie et de boulangerie fine située dans le Triangle d’Or, à Casablanca. Fondée autour de la passion du goût et du respect du savoir-faire artisanal, elle propose une offre variée de pains, viennoiseries, pâtisseries fines, créations salées et gâteaux de célébration.

Fidèle à sa quête d’excellence, Maison Carvi accorde une attention particulière à la qualité de ses produits. Son ambition: sublimer les saveurs authentiques à travers une sélection rigoureuse des matières premières et un savoir-faire inspiré des grandes traditions artisanales françaises.