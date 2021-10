© Copyright : DR

Qui sera la prochaine Miss Univers qui représentera le Maroc en Israël le 12 décembre prochain?

Le concours Miss Univers qui se tiendra le 12 décembre 2021 à Haïfa, en Israël, verra la participation du Maroc, après quarante ans d’absence.

«Le Royaume du Maroc fait son retour avec grâce», annonce le site web de l’organisation Miss Univers Maroc, chargé de sélectionner la future Miss marocaine qui représentera le pays dans le cadre de cette compétition internationale qui regroupe soixante-quinze pays.

La gagnante du concours Miss Univers Maroc, lancé sur le site de l’organisme au Maroc, sera l’ambassadrice officielle du pays et devra incarner, est-il précisé "des qualités de confiance, de tendresse, de dévouement, d’éthique de travail, de générosité, et surtout, de sensibilité internationale".



En effet, la beauté physique ne sera pas le seul critère de sélection de la future Miss. Car, poursuit l’organisme qui a pour ambition d’honorer "les femmes marocaines pour leur beauté et leur intelligence", le but de ce concours est d’aller "au-delà de l’image stéréotypée de la beauté", afin de "briller et d’inspirer les autres jeunes femmes".



La gagnante de Miss Maroc, qui devra être âgée de 18 à 28 ans et être citoyenne marocaine, entre autres conditions à sa participation, sera nommée ambassadrice du Maroc au concours Miss Univers. Et si d’aventure celle-ci remportait la couronne du prestigieux concours international, la future Miss Univers profiterait de tout un tas d’avantages: un salaire annuel, une séance de photos professionnelle pour lancer son book, des opportunités promotionnelles et marketing, l’accès à des événements exclusifs de premier ordre, et enfin un logement à New York pendant l’année de son couronnement ainsi qu’une longue liste de cadeaux luxueux…