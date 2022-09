Des costumes de la série "House of the Dragon", inspirés de la culture marocaine.

Dans une interview accordée au magazine Tatler, Jany Temime, costumière de «House of the Dragon», préquelle de la série «Game of Thrones», révèle s’être inspirée de bijoux traditionnels marocains pour fabriquer des accessoires de la série de HBO.

Après avoir figuré parmi les principaux lieux de tournage de Game of Thrones, le Maroc constitue toujours une forte source d’inspiration pour les créateurs de la série House of the Dragon, sortie en 2022, dans laquelle les fans de GOT découvrent l’histoire de la famille Targaryen.

Ainsi, explique la costumière Jany Temime à Tatler, celle-ci s’est inspirée de l’époque médiévale pour apporter un aspect antique aux costumes et a aussi puisé son inspiration dans la culture marocaine.

«Pour les accessoires, je me suis beaucoup inspirée des mariées marocaines. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles et je les ai faites de plus en plus longues. J'ai pensé qu'elles avaient l'air mystérieuses», a explique la costumière.

Les accessoires portés par la reine Rhaenyra inspirés des bijoux traditionnels de la mariée marocaine.

Cette touche marocaine se retrouve sur l’un des costumes principaux de la série, la robe de couronnement de Rhaenyra, inspirée de la tenue traditionnelle de la mariée marocaine vêtue d'un silham.

La robe portée lors de la scène du couronnement de la reine Rhaenyra inspirée de la tenue traditionnelle de la mariée marocaine.

