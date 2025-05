Jardinage: 9 fleurs à planter pour un été haut en couleur

Que l’on soit un jardinier aguerri ou un amateur enthousiaste aux mains vertes, le mois de mai est la parenthèse parfaite pour enrichir nos espaces verts de fleurs éclatantes. Voici le top 9 des fleurs à planter durant cette période pour obtenir un été généreusement fleuri.

1. Les cosmos: l’élégance à l’état pur

Légers, gracieux et faciles à cultiver, les cosmos se déclinent en des teintes douces allant du blanc au rose profond. En plus d’adorer le soleil, ces fleurs à planter en pleine terre ou en pot supportent bien la chaleur et attirent les pollinisateurs. Floraison: de juillet à octobre.

2. Les tournesols: les icônes solaires

Les tournesols sont les fleurs emblématiques de l’été. Elles ont l’avantage de pousser vite et d’apporter une touche d’originalité à un espace vert. Ces fleurs aiment le soleil et ont donc besoin de beaucoup de lumière pour fleurir pleinement et maximiser leur photosynthèse. On optera pour les tournesols géants qui peuvent atteindre 3 mètres de hauteur pour un jardin, et pour des tournesols nains qui culminent à 50 cm de hauteur pour un balcon. Floraison: de juillet à septembre.

3. Les zinnias: des couleurs à profusion

Les zinnias offrent une palette vibrante de couleurs allant du rouge flamboyant au rose bonbon. Résistants à la chaleur et peu exigeants, ils aiment les expositions bien ensoleillées. Floraison: de juillet à octobre.

4. Les pétunias: pour des jardinières généreuses

Ultra-populaires, les pétunias retombants aux trompettes colorées, unies, rayées ou mouchetées, sont parfaits pour des suspensions ou des balconnières débordant de fleurs. Ils fleurissent tout l’été et demandent juste un peu d’arrosage et de soleil. Floraison: de juin à octobre.

5. Les lavandes: beauté et parfum

La lavande est la plante du soleil par excellence. En plus de parfumer l’air, elle incarne les vacances, la douceur de l’été dans les champs bleus. Résistante à la sécheresse, la lavande s’avère ultra-décorative même après floraison et nécessite peu d’entretien. Floraison: de juin à septembre.

6. Le jasmin: le parfum du soir

Idéal pour habiller une pergola, un treillis ou un balcon, le jasmin grimpant adore le soleil et les espaces à l’abri du vent. Fleur du raffinement, il embaume les soirées d’été de son parfum doux et sensuel et commence généralement à fleurir dès la fin du printemps.

Bien qu’on les confonde souvent à cause de leur parfum envoûtant, le jasmin et le Mesk al-lil -aussi appelé jasmin de nuit- sont deux plantes différentes sur le plan botanique, visuel et même olfactif. Le Jasmin est un arbuste grimpant ou buissonnant, aux fleurs blanches ou légèrement rosées en forme d’étoile, souvent petites et délicates. Le Mesk al-lil est quant à lui un arbuste plus compact, avec des fleurs tubulaires, verdâtres ou crème, moins décoratives que celles du jasmin classique.

Si le jasmin fleurit surtout le jour et parfois le soir, le Mesk al-lil fleurit surtout la nuit, qu’il parfume d’une senteur plus puissante et capiteuse que celle du jasmin. Floraison: de mai à septembre.

7. Les dahlias: les stars de l’été

Avec leurs formes extravagantes et leurs couleurs profondes et saturées, les dahlias apportent une touche sophistiquée aux espaces verts. De la fleur en pompon aux grandes fleurs décoratives, en passant par des formes plus géométriques, les dahlias adorent le soleil et nécessitent une exposition d’au moins 6 heures par jour. Floraison: de juillet à octobre.

8. Les capucines: jolies et… comestibles

À planter en bordure ou en suspension pour un effet cascade, les capucines grimpent, rampent ou s’étalent selon l’espace disponible, ce qui les rend parfaites pour créer des murs de fleurs colorées ou couvrir des treillis et des bords de jardinières. Les Capucines aiment le soleil et doivent être plantées dans un endroit qui reçoit beaucoup de lumière. Floraison: de juin à octobre.

9. Les bégonias: les alliés des zones ombragées

Très prisés pour leurs fleurs magnifiques, leurs feuillages décoratifs et leur capacité à s’adapter à une variété de conditions, les bégonias se distinguent par leur diversité et peuvent être cultivés aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Les bégonias à fleurs produisent des fleurs brillantes et colorées, allant du rouge vif au rose, en passant par le blanc ou le jaune, tandis que les bégonias à feuillage décoratif sont cultivés pour leurs feuilles panachées, argentées ou rouges et leurs formes magnifiques. Floraison: de mai à octobre.