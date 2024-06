Hillary Clinton fait sensation en gandoura brodée d’or sur la scène des Tony Awards

Hillary Clinton, lors de la cérémonie des 77èmes Tony Awards, à New York, États-Unis, le 16 juin 2024.

Chaque année, Hillary Clinton lance la saison du caftan en partageant une photo d’elle en gandoura, tenue communément appelée «caftan» aux États-Unis. L’ancienne Première dame profite également de la saison estivale pour revêtir cette tenue ample et tout en élégance lors de ses apparitions publiques.

C’était ainsi le cas le dimanche 16 juin, lors de la cérémonie des Tony Awards, évènement qui récompense les productions de Broadway.

À 76 ans, l’ancienne sénatrice et secrétaire d’État américaine est venue présenter «Suffs», la comédie musicale de Shaina Taub dont elle est la coproductrice. Nommée dans six catégories, la pièce a été récompensée dans les catégories «Meilleur livre de comédie musicale» et «Meilleure musique originale».

Hillary Clinton gets standing ovation in surprise appearance at #TonyAwards pic.twitter.com/wtiKBLDjxK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 17, 2024

Habillée d’une gandoura blanche brodée de fil d’or, l’ancienne candidate à la Maison-Blanche a commenté cette apparition très applaudie sur son compte Instagram: «Dans mon époque caftan scintillant, avec le blanc et l’or suffragiste». Une référence à l’histoire de la comédie musicale «Suffs», qui se déroule en 1913 et qui suit des suffragettes en plein combat pour le droit de vote des femmes américaines, qui leur a été accordé en 1920.

En 2022, Hillary Clinton avait fait sensation en gandoura marocaine sur le tapis rouge de la 79ème Mostra de Venise.

L’année précédente, elle avait déclaré sur son compte Instagram ouvrir «la saison des caftans» avec cette même tenue, portée en 2017 à l’occasion de la fête de noces d’Alexander Sxieca et de Sophie Lasry, fille du milliardaire marocain Marc Lasry, ami de longue date du couple Clinton.