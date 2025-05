France: au Salon du Maroc, à Dreux, les caftans de Fatima Zahra Filali Idrissi font briller l’élégance marocaine

Du 21 au 25 mai se tenait le Salon du Maroc, au Parc des expositions de Dreux, en France. Un rendez-vous qui a mis à l’honneur la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artisanal marocain.

Plus de 120 exposants et 50 artistes marocains ont ainsi convié à cette occasion le public français à un véritable voyage à travers les douze régions du Maroc au cœur de l’artisanat, de la gastronomie et des traditions marocaines.

Lire aussi : Le (très) solide dossier d’inscription du caftan marocain enfin déposé par le Maroc à l’UNESCO

Organisé par le Consulat général du Maroc à Orléans et la Mairie de Dreux dans le cadre de «L‘année du Maroc à Dreux», cet évènement, qui s’inscrit dans une démarche plus large de renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la France et le Maroc, a été marqué par la tenue le 23 mai d’une soirée placée sous le signe de l’élégance marocaine, avec un défilé de caftans signés par la créatrice Fatima Zahra Idrissi Filali, fondatrice de l’enseigne Maison Fatim.

Félicitations à la styliste Fatim Zahra Filali Idrissi 👏 Elle a sublimé l'héritage et la modernité du savoir-faire #marocain lors d'un défilé de #caftans qui a charmé le public du Salon du Maroc à @dreuxofficiel,organisé, notamment, par le Consulat général du #Maroc 🇲🇦 à Orléans pic.twitter.com/S21nLnEADB — Le Maroc à l'UNESCO 🇲🇦 (@Maroc_UNESCO) May 24, 2025

Au lendemain du dépôt du dossier d’inscription du caftan marocain à l’Unesco par le Maroc, les créations de la styliste marocaine n’ont pas manqué de sublimer l’héritage et la modernité du savoir-faire marocain, comme l’a souligné sur son compte X la délégation permanente du Maroc à l’Unesco.