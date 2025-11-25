Lifestyle

En Arabie saoudite, les bières sans alcool servies dans un café font un tabac auprès des jeunes

Des clientes du café 12 à Ryad, en Arabie Saoudite.

Des clientes du café A12 à Ryad, en Arabie saoudite.

Si l’alcool est strictement interdit en Arabie saoudite où il se vend au marché noir, il n’en demeure pas moins que l’attrait qu’il suscite fait les beaux jours de certains.

Par La Rédaction
Le 25/11/2025 à 17h08

À Ryad, le café A12 a semble-t-il trouvé la formule du succès. Depuis son ouverture en avril, cet endroit branché situé sur une avenue animée de la capitale ne désemplit pas. Son concept? Servir des pintes de bière et des cacahuètes à ses clients et diffuser à l’écran des matchs de football. Jusque-là rien de bien original si ce n’est qu’ici, les pintes sont certifiées sans alcool.

Pour le gérant, Abdellah Islam, dont Le Figaro rapporte les propos, «l’idée, c’est de proposer au client une expérience originale, qu’il peut partager sur les réseaux sociaux».

Et il faut croire que l’homme a vu juste puisque l’endroit est devenu viral sur les réseaux sociaux et attire une clientèle jeune et branchée. «Les gens sont curieux, ils veulent vivre quelque chose de différent, mais dans le respect des valeurs locales», poursuit-il pour expliquer cette nouvelle trend dans un pays où l’alcool est interdit depuis les années 1950, exception faite des diplomates non musulmans qui peuvent se procurer des boissons alcoolisées dans l’unique magasin d’alcool que compte le pays, ouvert en janvier 2024.

Une possibilité élargie depuis quelques jours aux détenteurs non musulmans de visas spéciaux. Les «golden visas» aussi appelés «Premium Residency», offrent certains avantages à leurs détenteurs à condition de débourser jusqu’à 200.000 euros. Une résidence privilégiée qui permet notamment de vivre, travailler et investir librement en Arabie saoudite sans être contraint de recourir à un sponsor local et désormais de se procurer de l’alcool légalement.

Un changement radical qui s’inscrit peut-être dans le programme de réformes Vision 2030 de Mohammed Ben Salmane, et pourrait augurer d’un assouplissement de la règlementation liée à l’alcool à l’occasion de la tenue de l’Expo 2030 ou de la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite.

