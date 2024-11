Deux Marocaines dans le classement international des 100 plus beaux visages de 2024

Hanane El Khader et Imane Anys, dite Pokiman, figurent dans le classement des 100 plus beaux visages de 2024.

Chaque année, un groupe de vingt critiques indépendants issus de différentes régions du monde sélectionne, sous la houlette de TC Candler, fondateur du concept, les cent plus beaux visages de célébrités féminines sur la base des quelque 100.000 suggestions soumises par le public.

Cette année, deux Marocaines figurent dans ce classement mondial. Il s’agit en l’occurrence de l’actrice et chanteuse Hanane El Khader, demi-finaliste de la onzième saison de Star Academy Arabia en 2015. Âgée de 30 ans et née à Nador, elle s’est également illustrée dans la série émiratie «Samarqand» en 2016.

Celle-ci s’impose aux côtés de Imane Anys, dite Pokimane, célèbre streameuse Twitch et youtubeuse maroco-canadienne, née au Maroc en 1996, qui compte 5,8 millions de followers sur Instagram.

Pokimane a remporté un Shorty Award pour la Twitch Streamer de l’année 2018 et est entrée dans le Livre Guinness des records en tant que streameuse de jeu vidéo féminine la plus suivie sur Twitch avec plus de 5 millions d’abonnés en 2020.

«Lorsque la liste a été créée au début des années 1990, elle était principalement composée de stars américaines, britanniques et australiennes. Seules les stars internationales les plus célèbres auraient été suffisamment reconnaissables pour mériter d’être prises en considération», explique la plateforme à l’origine de classement. Ainsi, au fil des années, le classement a-t-il été fortement influencé par l’essor du mannequinat international, du cinéma mondial, de la K-Pop, de Bollywood, de la télévision mondiale ainsi que l’émergence des personnalités d’Internet…

Le classement 2024 inclut donc également des stars telles que Millie Bobby Brown, Gal Gadot ou encore, Jenna Ortega.