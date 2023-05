Avantages du traitement orthodontique par aligneurs: entretien avec Dr. Tajmouati, orthodontiste à Art’s Clinic

Clinique spécialisée en dentisterie, Art’ Clinic regroupe diverses spécialités dentaires. Fondée par le Dr Adil Tajmouati, orthodontiste, le Dr Mohamed Tajmouati, implantologue, et le Dr Hanane Louizi, endodontiste et lasériste, Art’s Clinic offre une approche multidisciplinaire et complète pour répondre à tous les besoins dentaires de ses patients. Dans cet entretien, le Dr Adil Tajmouati revient sur les bénéfices du traitement orthodontique par aligneurs, une méthode innovante et esthétique pour corriger les problèmes d’alignement des dents.

Le360: pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le traitement orthodontique par aligneurs?

Dr Adil Tajmouati: bien sûr! Le traitement orthodontique par aligneurs repose sur l’utilisation de gouttières transparentes et amovibles, appelées aligneurs, qui sont spécialement conçues pour déplacer progressivement les dents vers leur position idéale. Ces aligneurs sont fabriqués sur mesure à l’aide de technologies de pointe telles que la modélisation 3D et l’impression 3D. Ils sont portés pendant une période spécifique, généralement une à deux semaines, avant d’être remplacés par de nouveaux aligneurs qui poursuivent le processus de correction dentaire. Ils sont conçus pour déplacer progressivement les dents jusqu’à leur position idéale.

Quels sont les avantages de ce type de traitement par rapport aux appareils orthodontiques traditionnels?

Le traitement orthodontique par aligneurs présente plusieurs avantages. Tout d’abord, les aligneurs sont pratiquement invisibles, ce qui les rend esthétiquement plus attrayants que les appareils traditionnels tels que les bagues métalliques. Cela est particulièrement apprécié par les adultes et les adolescents soucieux de leur apparence.

Ensuite, les aligneurs sont amovibles, ce qui facilite grandement l’hygiène bucco-dentaire. Contrairement aux bagues métalliques qui peuvent rendre le brossage et le passage du fil dentaire difficiles, les aligneurs peuvent être retirés pendant les repas et le nettoyage des dents. Cela permet aux patients de maintenir une bonne hygiène buccale et de réduire le risque de carie dentaire et de maladie des gencives.

De plus, le traitement par aligneurs offre une grande précision dans la planification et le suivi du traitement. Grâce à la modélisation 3D, nous pouvons prévoir avec précision le déplacement des dents à chaque étape du traitement. Les patients peuvent même visualiser virtuellement le résultat final avant même de commencer le traitement. Cette prédictibilité élevée permet d’obtenir des résultats plus rapides et plus précis.

Enfin, le traitement orthodontique par aligneurs offre également un meilleur confort par rapport aux appareils traditionnels. Les aligneurs sont fabriqués en utilisant des matériaux lisses et confortables, ce qui réduit les irritations et les douleurs associées aux frottements causés par les bagues et les fils traditionnels.

Comment se déroule le processus de traitement avec les aligneurs?

Tout d’abord, lors de la consultation initiale, on évalue la situation bucco-dentaire du patient et détermine s’il est éligible au traitement par aligneurs. Si c’est le cas, nous prenons des empreintes numériques ou des scans de la bouche du patient pour créer un modèle en 3D de ses dents.

Ensuite, à l’aide de logiciels spécialisés, on planifie le mouvement des dents et génère une séquence d’aligneurs sur mesure. Chaque aligneur est porté pendant environ une à deux semaines, puis remplacé par le suivant dans la série. Progressivement, les dents se déplacent jusqu’à atteindre leur position finale souhaitée.

Pendant toute la durée du traitement, les patients doivent généralement consulter leur orthodontiste toutes les six à huit semaines pour s’assurer que le processus de correction évolue bien.

Y a-t-il des limitations ou des cas où le traitement orthodontique par aligneur n’est pas approprié?

Bien que le traitement orthodontique par aligneur soit très polyvalent et efficace pour la plupart des cas orthodontiques, il peut y avoir des limitations dans certaines situations complexes. Par exemple, les cas de malocclusions sévères où les corrections sont majeures peuvent nécessiter des approches plus traditionnelles. Cependant, la meilleure façon de déterminer si le traitement par aligneur convient à un patient spécifique est de consulter un orthodontiste qualifié.

Quelles sont les autres spécialités dentaires offertes chez Art’s Clinic?

Chez Art’s Clinic, nous proposons une large gamme de spécialités dentaires pour offrir des soins dentaires complets à nos patients. Outre l’orthodontie, nous avons également des spécialistes en implantologie dentaire, en endodontie, en parodontie, en pédodontie ainsi qu’en laser dentisterie, en chirurgie digitalement guidée et en dentisterie esthétique.

En combinant ces différentes spécialités dentaires, nous sommes en mesure de fournir des soins complets et personnalisés à nos patients. Que ce soit pour des problèmes orthodontiques, des implants dentaires ou une chirurgie parodontale, des besoins de réhabilitation orale esthétique globale ou des besoins spécifiques comme un traitement canalaire, notre équipe d’experts est là pour offrir des solutions de haute qualité dans un environnement convivial et moderne.

Comment les patients peuvent-ils prendre rendez-vous à Art’s Clinic?

Les patients intéressés par nos services peuvent prendre rendez-vous en nous contactant directement par téléphone ou en utilisant notre site web. Notre équipe dédiée à la prise de rendez-vous se fera un plaisir de répondre à toutes les questions et de trouver un créneau qui convient au patient. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux patients à Art’s Clinic et de leur offrir des soins dentaires exceptionnels dans toutes nos spécialités.

Un dernier mot…

Le traitement orthodontique par aligneurs offre de nombreux avantages par rapport aux appareils traditionnels. Avec leur esthétique améliorée, leur confort et leur commodité, leur précision et leur prévisibilité, ainsi que leur capacité à réduire la durée du traitement, les aligneurs constituent une option attrayante pour les patients souhaitant corriger leurs problèmes orthodontiques.