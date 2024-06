Voici les ambitions de Sensodyne sur le marché marocain

Sensodyne, marque emblématique dans le domaine de la santé bucco-dentaire, a su s’imposer comme le choix numéro un des dentistes pour la sensibilité dentaire grâce à son engagement indéfectible envers l’innovation et la qualité. Dans cet entretien avec Le360, nous découvrons les secrets de son succès mondial et les objectifs ambitieux qu’elle se fixe pour le marché marocain, notamment l’élargissement de son portefeuille de produits et des collaborations accrues avec les professionnels de la santé locaux.

Le360: Comment Sensodyne est devenue la marque numéro 1 contre la sensibilité dentaire dans le monde?

Sensodyne: C’est l’histoire d’une innovation incessante et d’un engagement inébranlable envers le bien être des consommateurs. Depuis son lancement en 1961, nous avons développé des solutions de première sensibilité qui sont devenues les premières recommandées par les dentistes pour la sensibilité dentaire.

En tant que marque OH de premier plan, Sensodyne reconnaît que la véritable innovation découle d’une compréhension profonde des besoins des consommateurs associés à une science inégalée. La science a toujours été au cœur de Sensodyne. Nos formules de dentifrice sont méticuleusement développées dans l’un des plus grands laboratoires du monde, équipé de la technologie la plus avancée, y compris la source de rayons X la plus brillante au monde. Cette technologie permet à nos scientifiques de regarder en profondeur à l’intérieur des dents, de développer des formulations de dentifrice qui ont fait leurs preuves pour soulager efficacement la douleur des dents sensibles et fournir une protection durable avec un brossage deux fois par jour.

En tant que leaders dans le domaine de la sensibilité dentaire, nous nous engageons à continuer à travailler avec des institutions académiques et des laboratoires, en appliquant les dernières innovations scientifiques pour aider davantage de personnes à soulager leur douleur liée à la sensibilité dentaire.

Notre succès témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation, de la qualité et de la durabilité. À l’échelle mondiale, nous avons entrepris plus de 60 études cliniques à l’appui de notre gamme Sensodyne, et nous sommes le chef de file de la recherche sur l’hypersensibilité dentinaire et les adhésifs. Rien qu’au cours des trois dernières années, nous avons introduit plus de 100 nouveaux modèles et brevets, ce qui témoigne de notre quête permanente d’excellence et de progrès.

Par essence, le succès de Sensodyne est le résultat de son dévouement à l’innovation, à la qualité et à la durabilité, ce qui en fait le premier choix pour le soulagement de la sensibilité dentaire dans le monde entier et la première marque approuvée par les dentistes.

Sensodyne annonce son expansion sur le marché marocain. Quelles sont vos ambitions?

Notre ambition au Maroc est de sensibiliser à la santé bucco-dentaire et à la sensibilité des dents et de fournir des solutions thérapeutiques de soins bucco-dentaires accessibles pour répondre aux besoins des consommateurs. Notre portefeuille marocain offre une gamme variée de produits Sensodyne qui répondent aux différents besoins des consommateurs, tels que la fraîcheur, la multi-protection et le blanchiment, la sensibilité étant au cœur de nos préoccupations. Pour ceux qui recherchent un soulagement supérieur de la sensibilité, nous offrons des solutions avancées telles que Sensodyne Action Rapide et Sensodyne Réparateur et Protecteur.

Conformément à notre engagement d’accessibilité, nous avons élargi notre gamme de produits afin d’offrir un plus grand choix au consommateur marocain. En plus de notre format existant de 75 ml, nous lançons maintenant des formats de 20 ml, 50 ml et 100 ml. Nous augmentons nos investissements en marketing dans le but de sensibiliser le public à la santé bucco-dentaire en général et à l’hypersensibilité dentinaire en particulier.

D’ici 2026, nous visons à nous engager et à collaborer avec 100% des praticiens dentaires à travers le Maroc. Grâce à ces collaborations, nous aspirons à ce qu’une éducation complète à la santé bucco-dentaire et des solutions innovantes soient disponibles pour tous au Maroc.

Quel sera votre rôle dans la sensibilisation à la santé bucco-dentaire et la prévention des maladies des dents et de la bouche?

Bien que les maladies bucco-dentaires puissent être évitées grâce à un brossage biquotidien, elles touchent environ 3,5 milliards de personnes dans le monde. Un adulte sur trois souffre de sensibilité dentaire au cours de sa vie. Grâce à ses solutions de soins bucco-dentaires supérieures fondées sur la recherche, qui soulagent la douleur causée par la sensibilité dentaire et protègent contre les futurs problèmes de santé bucco-dentaire, Haleon rend la vie des consommateurs plus heureuse.

Haleon envisage un partenariat solide avec les professionnels de la santé et d’autres parties prenantes afin de résoudre les problèmes de santé bucco-dentaire les plus répandus. En tant qu’entreprise leader dans le domaine des dentifrices thérapeutiques et partenaire mondial de la FDI (Fédération dentaire internationale), Haleon est à l’avant-garde de l’amélioration de l’hygiène bucco-dentaire. Nous sommes fiers d’être une entreprise partenaire du programme Vision 2030 de la FDI, qui vise à sensibiliser aux possibilités d’améliorer la santé bucco-dentaire, de réduire les inégalités et de contribuer à la réduction mondiale du fardeau des maladies bucco-dentaires.

Reconnaissant que les experts en santé sont des influenceurs communautaires cruciaux et des défenseurs des soins personnels, Haleon a lancé la plateforme mondialement accessible «Haleon Health partner» afin d’améliorer leurs compétences en matière de santé. En Afrique du Nord, plus de 65.000 dentistes, pharmaciens, médecins généralistes et autres professionnels de la santé sont enregistrés pour accéder à du matériel éducatif, des outils, des services et des initiatives communautaires.

Notre approche au Maroc sera similaire à celle que nous avons au niveau mondial ou régional. Nous resterons déterminés à améliorer les habitudes de santé bucco-dentaire au Maroc en fournissant des produits de qualité supérieure, en établissant des partenariats avec la communauté dentaire et en sensibilisant la population.

Haleon est aujourd’hui leader dans le domaine des soins de santé aux consommateurs, avec un portefeuille exceptionnel de marques comme Sensodyne, Panadol, Centrum, etc. Quelle est votre approche pour offrir le meilleur aux patients?

En juillet 2022, Haleon a été lancée en tant qu’entreprise indépendante centrée à 100 % sur la santé grand public, achevant ainsi sa scission d’avec GSK. Haleon est un leader mondial de la santé grand public, dont l’objectif est d’améliorer la santé au quotidien avec humanité. Nos grandes marques sont utilisées depuis des générations dans le monde entier - Sensodyne, Panadol, Advil, Voltaren, Theraflu, Otrivin et Centrum sont des produits auxquels les consommateurs font confiance et qui sont recommandés par les experts.

Le secteur de la santé et du bien-être est en pleine croissance et plus pertinent que jamais, reflétant l’importance accrue accordée à la santé et au bien-être, le vieillissement de la population et l’émergence d’une classe moyenne, ainsi que d’importants besoins non satisfaits de la part des consommateurs. Nous pensons que les soins auto-administrés ont un grand potentiel pour répondre à ces besoins en responsabilisant les gens, en allégeant le fardeau des systèmes de santé débordés et en créant les bons moyens d’accéder aux soins de santé.

C’est pourquoi, en Afrique du Nord, nous voulons développer les connaissances des populations sur les possibilités d’autotraitement, d’automédication et de prévention des maladies, et leur transmettre les compétences nécessaires et les connaissances en matière de santé par le biais de nos produits, services et initiatives. Il est essentiel de permettre un accès inclusif aux soins de santé, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte et que chacun puisse accéder aux meilleures pratiques, conseils ou produits, indépendamment de son identité ou de son statut social, économique, démographique ou géographique.

Nous combinons des décennies de compréhension scientifique et humaine avec l’énergie et l’ambition d’une nouvelle entreprise, ce qui génère un désir ardent de changer pour de bon la santé au quotidien. Nous sommes une entreprise de santé qui place les gens au premier plan et nous continuerons à explorer les moyens de développer et d’apporter au pays des solutions plus innovantes pour répondre aux besoins de santé des Marocains, en particulier lorsqu’il existe des données scientifiques et des preuves, et lorsque c’est quelque chose que les consommateurs veulent.