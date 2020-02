© Copyright : Le360

Le Groupe Crédit du Maroc a fêté, ce mardi 4 février dans son siège historique de l’avenue Mohammed V à Casablanca, ses 9 décennies d'existence avec une exposition-évènement: «Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire», célébrant l’ancrage de la banque dans l’histoire du Maroc. Les images.

C’est dans son siège historique casablancais du boulevard Mohammed V, dans le centre-ville historique de la métropole, que le Crédit du Maroc invite ses clients et partenaires à découvrir cette exposition-évènement, qui vous plongera dans l’histoire de la banque à travers des dates-clés, des photographies, des objets anciens et des billets de banque de collection.

Le Crédit du Maroc a en effet inauguré, le mardi 4 février dernier, l’exposition-évènement «Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire», qui célèbre les 90 années d’existence et d’histoire de cet acteur majeur de l’économie du royaume, qui, depuis sa création en 1929, a connu une évolution constante pour devenir aujourd’hui une banque généraliste, à la disposition des particuliers, des professionnels et des entreprises.

«C’est une exposition qu’on a voulu itinérante, elle est flexible et modulable, elle va rester dans cette agence mythique du boulevard Mohammed V, et elle "bougera" ensuite à l’intérieur du royaume pour aller au contact de nos clients, de nos partenaires et collaborateurs» a indiqué Bernard Muselet, président du directoire du Crédit du Maroc.

En recréant l’ambiance spécifique des agences du Crédit du Maroc de chaque époque, cette exposition vous fait voyager dans le temps, et met en lumière les différentes étapes de l’évolution de cette institution bancaire, répartis en quatre grandes périodes de l’histoire de la banque et du Maroc.

De 1929 à 1966, le Crédit Lyonnais installe sa première succursale à Casablanca, d'abord sous le Protectorat, puis se développe et devient en 1966, dix ans après l'indépendance du royaume, le Crédit du Maroc.

De 1967 à 1992, le Crédit du Maroc accompagne la marocanisation de l’économie, il est précurseur dans le développement de l’informatique et des nouvelles technologies.

De 1993 à 2005, le Crédit du Maroc devient une banque universelle, et développe des services innovants pour les entreprises, les professionnels et les particuliers.

Enfin de 2006 à 2019, le Crédit du Maroc s’appuie sur le groupe Crédit Agricole et amorce sa transformation digitale.

Cette affiliation confère à la banque un atout commercial majeur, de même qu’une ouverture à l’international et offre ainsi à ses clients une approche globale et l’expertise d’un groupe international.

L’exposition «Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire» est ouverte au grand public, gratuitement, du lundi au vendredi de 8h15 à 15h30 à l’agence centrale du Crédit du Maroc, 48-58, boulevard Mohammed V à Casablanca.