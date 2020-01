© Copyright : Le360

Le groupe bancaire Crédit du Maroc a fêté ses 90 années d'existence en 2019. Un anniversaire que l'institution a tenu à marquer hier, 22 janvier 2020, avec la cérémonie de pose de la première pierre d'un nouveau siège social, futuriste et éco-responsable, au coeur de la métropole économique.

Baptisé "Les Arènes", le nouveau siège social du Crédit du Maroc, d'une superficie de 13.000 mètres carrés, sera construit sur 8 niveaux (R+7) et comprendra 2 sous-sols. L'investissement, conséquent, s'élève à 330 millions de dirhams pour ce projet d'envergure, qui doit accueillir, à terme, 900 collaborateurs de l'institution bancaire, qui travaillent actuellement dans différents sites du groupe.

Fruit d’un contrat signé, le 25 mars 2019, entre Crédit du Maroc et Yamed Construction, filiale de Yamed Capital, ce projet "n’est pas seulement un déménagement, c’est un projet de transformation majeur", souligne Bernard Muselet, le président du groupe Crédit du Maroc.

Cette transformation à venir commencera, en effet, par le regroupement de tous les collaborateurs de la banque dans un nouvel et même espace, conçu de façon à fluidifier leur communication et leur travail en groupe.

Certifié "Well Building", niveau silver, ce nouveau siège permettra l’intégration de tous les pré-requis relatifs au bien-être physique et psychologique des équipes.

Une action qui passera par la mise en œuvre de nouvelles formes de travail au sein du futur bâtiment. Dans "Les Arènes", non seulement l’innovation et la co-création seront favorisées, mais l’efficacité individuelle et collective seront également privilégiées.



Ce nouveau siège, qui sera livré en 2021, vise une certification HQE avec un haut niveau de performance en termes d’intégration du bâtiment dans son environnement, d’efficacité énergétique, de confort et de qualité de vie pour ses utilisateurs.

Une grande préoccupation environnementale est installée dans ce projet, à travers l’emploi de matériaux et installations pérennes. La signature architecturale des "Arènes" reposera ainsi en partie sur la création de caissons végétalisés en façade, de jardins visibles depuis le boulevard d’Anfa et une présence végétale au cœur même du bâtiment.

Les architectes Bridot Willerval et Omar Alaoui, maîtres du projet, ont souhaité allier qualité de vie et responsabilité avec ce bâtiment, conçu pour offrir une protection thermo-acoustique exceptionnelle, un éclairage naturel et une inertie thermique importante.

A travers l’attention particulière accordée à la conception paysagère des "Arènes", le groupe Crédit du Maroc souhaite ainsi renforcer son image de banque citoyenne, mais aussi appuyer sa présence en tant que banque très active dans l’économie nationale.