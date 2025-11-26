Sonasid opère un changement de gouvernance avec la nomination d’Ayoub Azami à la présidence du Conseil d’administration

Le groupe sidérurgique Sonasid ouvre un nouveau chapitre de sa gouvernance. Lors de sa réunion du 20 novembre 2025, le Conseil d’administration a entériné la décision de Saïd Elhadi de quitter son mandat d’administrateur, en raison de ses responsabilités au sein du groupe Al Mada, comme l’indique le communiqué diffusé à Casablanca. Le Conseil a salué «l’engagement et l’action» de celui qui présidait l’instance depuis 2018, marquant ainsi la fin d’un cycle de sept années d’accompagnement stratégique pour le leader marocain de la sidérurgie.

Dans le même communiqué, Sonasid précise que le Conseil a procédé à la cooptation d’Ayoub Azami en tant que nouvel administrateur avant de le nommer, à l’unanimité, président du Conseil d’administration. Cette transition, qualifiée d’«unanime» par l’instance de gouvernance, intervient à un moment où le groupe poursuit ses efforts de consolidation industrielle et d’élargissement de son portefeuille de produits à haute valeur ajoutée.

La trajectoire professionnelle d’Ayoub Azami éclaire le choix du Conseil: ingénieur formé à l’École Polytechnique de Paris, il possède une longue expérience dans l’industrie lourde. Le communiqué rappelle notamment son passage à la tête de Lafarge Arabie Saoudite entre 2007 et 2010, puis sa direction générale de Sonasid de 2011 à 2015. De 2016 à 2025, il dirigeait Marjane Holding en qualité de président-directeur général au sein du groupe Al Mada. Ce retour à la maison-mère sidérurgique intervient donc dans un contexte où l’entreprise mise sur une montée en gamme technologique et environnementale.

Dans la continuité opérationnelle, Sonasid souligne que «Ismail Akalay continuera à assurer ses fonctions de Directeur Général», confirmant une stabilité managériale sur le plan exécutif. Ce maintien permet de préserver la cohérence du pilotage industriel alors que le groupe renforce ses activités autour de l’acier à faible empreinte carbone, de la valorisation des by-products et du développement de solutions destinées aux segments de marché à fort potentiel.

L’entreprise rappelle aussi les fondamentaux du groupe qui a aujourd’hui une capacité de production de 1,1 million de tonnes, un modèle industriel fondé sur le recyclage — Sonasid se présente comme le «premier recycleur du Maroc» — et une production alimentée à plus de 90% par des énergies renouvelables. Ce positionnement s’inscrit dans un contexte où les filières construction et infrastructures connaissent une demande croissante en matériaux durables.

La nomination d’Ayoub Azami intervient alors que Sonasid accélère sa transformation industrielle, entre optimisation continue de la production via son centre de R&D, montée en gamme de ses produits et investissements dans des armatures spécialisées à travers sa filiale Longometal Armatures à Berrechid. Le Conseil d’administration, dans sa communication, insiste sur la volonté du groupe de consolider son rôle de «leader du marché sidérurgique marocain» et de poursuivre son engagement sociétal, notamment dans la santé, l’éducation et la promotion sociale.