L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) lance, en partenariat avec les Laboratoires Roche, le diplôme universitaire «Patient partenaire en cancérologie» au titre de l’année universitaire 2020-2021.

Ce diplôme universitaire s’appuie sur une expérience pédagogique innovante en France, déployée par l’Université des Patients ™ abritée par Sorbonne Université.

Fruit de la réflexion d’un comité pluridisciplinaire formé de professeurs universitaires, médecins, experts, acteurs associatifs et du Professeur Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l’Université des Patients ™, en sa qualité de membre d’honneur, cette filière diplômante a été pensée et mise en place pour améliorer la prise en charge, le suivi et l’accompagnement des malades atteints du cancer, souligne l'UM6SS et Roche dans un communiqué conjoint.

Ce diplôme universitaire offre une opportunité inédite à des patients de capitaliser sur leur expérience de la maladie, à travers une formation adaptée pour devenir acteur du parcours de soin du patient en le mettant au centre de la prise en charge. Il est destiné à toute personne concernée par la maladie du cancer qui désire transformer son expérience en expertise pour la mettre au service d'autres patients et du système de santé, ajoute la même source.

Les cours seront dispensés en mode hybride, présentiel et distanciel, par des professeurs universitaires, des intervenants professionnels, des Patients Partenaires diplômés de l’Université des Patients-Sorbonne Université et autres experts exerçant dans divers domaines.

Les candidatures seront incessamment ouvertes pour intégrer cette filière. L’Université communiquera davantage de détails quant aux modalités et critères de sélection des candidats sur son site web : www.um6ss.ma. Le démarrage du Diplôme Universitaire est programmé pour décembre 2020.