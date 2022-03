© Copyright : DR

L’Hôpital universitaire international Mohammed VI (HUIM6) de Bouskoura a annoncé, mardi 29 mars 2022, avoir réalisé une intervention chirurgicale avec le scanner peropératoire le plus avancé au monde en neurochirurgie. Une première au Maroc.

Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge globale des patients, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura a acquis un scanner peropératoire mobile relié à un système de neuronavigation. Par le biais de cette technologie, l’HUIM6 aspire à renforcer sa position en tant que précurseur dans le domaine médical et continuer à contribuer activement à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients opérés.

De ce fait, ce scanner vient s’ajouter à l’arsenal technologique adopté par l’hôpital depuis son ouverture. L’équipe neurochirurgicale de l’HUIM6, dirigée par le professeur Abdessamad El Azhari et composée des professeurs assistants Sidi Mamoun Louraoui, Mounir Rghioui et Fadwa Flyou, a réalisé une intervention sur une patiente atteinte de tumeur cérébrale, en recourant au scanner peropératoire Airo dans la salle de neurochirurgie.

En effet, le scanner peropératoire (pendant l'opération) Airo est le premier système d’imagerie stéréotaxique peropératoire installé en Afrique permettant de réaliser des opérations avec reconstruction 3D en temps réel avec un temps d'exposition très faible aux rayons X. L’opération a été couronnée de succès et a permis une prise en charge optimale de la patiente tout en réduisant la durée de son hospitalisation.

La «chirurgie naviguée» a pour objectif d’assister le chirurgien dans la réalisation de gestes diagnostiques ou thérapeutiques les plus précis et les moins invasifs, sous sa supervision. Elle est utilisée en neurochirurgie pour réaliser des opérations en toute sécurité, à savoir le guidage d'instruments, la réalisation de biopsies, le repérage des cibles dans le cerveau ou encore la pose d’électrodes de stimulation cérébrale profonde.

Le scanner Airo, développé par BrainLab et couplé aux systèmes de neuronavigation Curve et de visualisation Buzz, permet d’augmenter la sécurité et la qualité des soins en améliorant la précision du geste opératoire des patients et de limiter les complications et les risques post-opératoires.

D’un autre côté, il réduit considérablement le taux de radiations des professionnels impliqués dans l’intervention. Sur un plan plus large, il permet d’accompagner le développement de la recherche clinique au sein du département de neurochirurgie, en particulier pour la prise en charge des cas complexes en chirurgie.

«Ce scanner, couplé à la neuronavigation, permet de révolutionner la neurochirurgie et de transformer la pratique dans un bloc opératoire. Dans le cas de cette intervention, il nous a permis de confirmer que nous avons pu retirer l’intégralité de la tumeur et d’éviter ainsi à notre patient de multiples séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Mon équipe et moi sommes ravis de pouvoir exercer dans un hôpital qui nous offre les outils les plus avancés dans le monde et nous donne la possibilité d’aller encore plus loin dans notre métier, au service de nos patients», a indiqué le professeur Abdessamad El Azhari, chef du département de neurochirurgie de l’HUIM6.

De son coté, le directeur de l’HUIM6, Mouad El Haloui, a déclaré: «Nous sommes ravis d’être aujourd’hui le premier hôpital en Afrique à offrir un pôle d’excellence tête et cou à la pointe de la technologie. De plus, étant un hôpital universitaire, former les futurs chirurgiens aux derniers outils fait partie de notre vocation par essence et nous sommes heureux de pouvoir contribuer aux avancées du secteur de la santé au Maroc».

Rappelons que l’Hôpital universitaire Mohammed VI a ouvert ses portes en décembre 2020 et vient renforcer la stratégie gouvernementale dans la mise en place de structures de soins et d’enseignement au niveau national.

Il offre à ses patients un espace de soins aux standards internationaux et une prise en charge personnalisée, reposant sur l’excellence et la qualité d’un capital humain rodé, s’appuyant sur les dernières avancées technologiques tant au niveau des protocoles, du plateau technique que des équipements de dernière génération et aux normes internationales.