Marjane Holding a annoncé, ce mardi 26 juillet, l’ouverture, courant septembre 2022, de son nouveau centre commercial baptisé «Les Myriades Bouskoura». Ce dernier est édifié au sud de Casablanca, en plein cœur de la zone urbaine de Bouskoura, sur une superficie commerciale globale d’environ 25.000 m², a souligné le groupe dans un communiqué.

«Le nom choisi pour désigner ce nouveau centre commercial à ciel ouvert prend sa racine dans la définition même du mot myriade qui renvoie à l’idée de multitude. Si nous avons opté pour une telle dénomination, c’est précisément parce que ce projet sera construit autour de la diversité de l’offre commerciale, mais aussi autour de la richesse du parcours client et des expériences qu’il apportera bientôt à ses visiteurs et clients», a déclaré à cette occasion le management de Marjane Holding.

Les Myriades Bouskoura proposera une offre commerciale complète avec la présence de plusieurs enseignes nationales et internationales de renom comme Electroplanet, Alpha 55, LC Waikiki, Miniso, King Jouet, Planet Sport, McDonald’s, Pomme de Pain, KFC et bien d’autres, autour d’un hypermarché Marjane de nouvelle génération.

«Le mall réunira les univers du prêt-à-porter, des accessoires mode, de la beauté, des équipements de maison, mais aussi des concepts innovants pour les loisirs des grands et des petits. Il mettra en outre à la disposition des visiteurs une expérience unique avec une offre novatrice et des animations inédites. C’est assurément l’adresse idéale pour se détendre en famille ou entre amis», précise le management de Marjane Holding.

Les Myriades Bouskoura proposera également à ses visiteurs des services diversifiés tels que des magasins de cosmétique, des services bancaires et bien d’autres prestations pour répondre aux exigences de ses riverains.

L’une des particularités de ce centre commercial, c’est son food court à ciel ouvert qui offre une panoplie de choix en termes de restauration, indique le communiqué du groupe.

Véritable lieu de vie conçu pour la détente, le centre permettra aux jeunes aventuriers de voguer en indoor sur plus de 1.500 m² grâce au partenaire du centre, Yasmine Loisirs, qui est la locomotive loisirs. En outre, petits et grands pourront se lancer sur les pistes du Pump Track, profiter du parcours d’accrobranche, mais aussi des parcours sportifs parfaitement étudiés pour toute la famille.

Du haut d’une tour de jeux, les visiteurs pourront également profiter d’une vue imprenable sur le centre et les alentours, avec un véritable parc de loisirs en plein air imaginé par Marjane Holding sur plus de 4.000 m².

A noter que le centre est situé en plein cœur de l’un des pôles urbains les plus importants de Casablanca qui comprend près de 300.000 habitants répartis entre les quartiers Victoria, Mayssane, Bouskoura centre et ville verte. Il sera accessible en moins de 10 minutes en voiture depuis le centre-ville de la capitale économique et s’étendra à 30 minutes de temps de trajet en voiture au sud jusqu’à la ville de Berrechid. Plus de 600 places de parking seront disponibles pour les visiteurs et clients du centre.