Le Maroc scelle un nouvel accord avec la Fédération mondiale du sport en entreprise à Málaga

Younes El Mechrafi, président de l’APSEM, et Didier Besseyre, président de la WFCS, signent un partenariat à Málaga le 16 novembre 2025 pour renforcer la coopération internationale dans le sport en entreprise.

Le Maroc a pris part à une grande réunion mondiale du sport en entreprise, montrant concrètement ce qu’il fait pour la santé et la performance au travail. Ce 16 novembre, l’APSEM s’est rendue au Joyau andalou, à Málaga en Espagne, pour l’Assemblée générale de la World Federation for Company Sport (WFCS).

La délégation marocaine était menée par M. Younes El Mechrafi, président de l’APSEM et vice-président Afrique de la WFCS, accompagné de Othmane Ibn Ghazala, directeur exécutif. Ils ont présenté les actions de l’APSEM pour faire du sport un levier concret de santé, de cohésion et de performance dans les entreprises marocaines.

Pendant l’Assemblée, plusieurs points importants ont été abordés. Un hommage émouvant a été rendu à Velizar Deric, président de la fédération serbe, récemment décédé, en reconnaissance de son engagement et de sa contribution significative au développement du sport en entreprise.

Les discussions ont également porté sur les préparatifs des World Company Sport Games 2026, qui se tiendront au Danemark, afin de s’assurer que l’événement se déroule dans les meilleures conditions. Par ailleurs, Málaga a été officiellement désignée ville hôte des Jeux mondiaux du sport d’entreprise 2030, soulignant l’importance croissante de cette destination dans le calendrier international.

L’Assemblée a également abordé l’organisation des European Company Winter Sport Games 2026, prévues à Jaca, en Espagne, et les détails logistiques associés. Enfin, le comité de contrôle de la WFCS a accueilli un nouveau membre, Mark Marlow, président du MESA à Malte, renforçant ainsi la gouvernance et la supervision des activités de la fédération.

Le projet Move At Work, soutenu par Erasmus+ Sport, a été présenté comme un moyen simple d’encourager l’activité physique au travail et de lier santé et performance professionnelle.

À la fin de la rencontre, El Mechrafi et Didier Besseyre, président de la WFCS, ont signé un partenariat pour renforcer la coopération entre le Maroc et la fédération mondiale. Ce partenariat ouvrira la voie à de nouveaux programmes, à des échanges d’expériences et à un développement concret du sport en entreprise au Maroc.

Depuis sa création en 2019, l’APSEM rassemble plusieurs acteurs importants du pays, comme la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la CMIM, la FMM, l’Association marocaine sport et développement (AMSD), la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) et la Chambre de commerce et d’industrie française du Maroc.

Elle a pour mission de favoriser le bien-être des salariés et la performance collective à travers le sport. Elle est également épaulée par trois Vice-présidents de renom: Nawal El Moutawakel, Kamal Lahlou et Abdelaziz Alaoui.

La WFCS, elle, créée en 2014, fédère une trentaine d’associations à travers le monde et travaille pour promouvoir le sport en milieu professionnel.

Avec cette participation et ce partenariat, le Maroc montre qu’il est actif sur la scène internationale du sport en entreprise et prouve qu’il croit au pouvoir du sport pour transformer la vie des salariés. Cette dynamique devrait rapidement se concrétiser par de nouvelles initiatives, tant à l’échelle nationale que dans les grandes compétitions internationales, où le Royaume entend désormais affirmer sa présence et son rôle.