Koutoubia apure son passif et se relance sur le marché

2023 a été une année à oublier pour le groupe Koutoubia. Confrontée à une baisse d’activité et à l’augmentation des coûts des intrants, la société a dû naviguer dans un environnement économique extrêmement difficile. Ces contraintes, exacerbées par la crise sanitaire mondiale et les tensions géopolitiques, ont mis à l’épreuve l’acteur jadis de référence de l’agro-alimentaire.

Cette période troublée a entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, des retards de production, et des tensions sur la trésorerie, affectant même le paiement des salaires. Face à cette situation critique, la direction de Koutoubia a pris une batterie de mesures pour redresser la barre.

Pour contrer ces turbulences, Koutoubia a mis en place un plan d’assainissement financier. Les mesures comprennent la sécurisation des flux d’intrants grâce à des injections de fonds, la régularisation des salaires en arriérés, et la remise en œuvre des couvertures médicales et sociales suite aux accords en négociation avec les assurances et les organismes sociaux, indique un communiqué du groupe. Ces actions visent à stabiliser l’entreprise et préparer le terrain pour un redémarrage efficace et la préservation des emplois.

En parallèle, un plan de relance multiforme a été élaboré. Ce plan, prévu pour démarrer en janvier, a pour ambition de faire de 2024 une année pivot, orientant Koutoubia vers «une croissance soutenue et durable».