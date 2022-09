© Copyright : DR

Loïc Jaegert-Huber est le nouveau directeur régional et financier d’ENGIE North Africa, remplaçant ainsi Philippe Miquel. Il devra décliner une feuille de route axée sur la transition énergétique autour de plusieurs métiers cœurs, dont notamment les renouvelables, les infrastructures et la décarbonation de la production thermique.

La déclinaison de la feuille de route axée sur la transition énergétique que devra mettre en place Loïc Jaegert-Huber, nouveau directeur régional et financier d’ENGIE North Africa, passera, selon lui, par l’adaptation de cette organisation autour d’une approche industrielle renforcée et de partenariats diversifiés, l’accélération des investissements dans les renouvelables et les infrastructures énergétiques locales et l’intensification de ses engagements pour la transition énergétique avec un objectif net zéro carbone d’ici 2045.

«Chez ENGIE, nous entendons être leader de la transition énergétique et construire aujourd’hui le système énergétique bas carbone de demain dans une région qui a l’ambition de devenir un hub stratégique entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient», fait-il savoir.

Loïc Jaegert-Huber a commencé sa carrière chez ENGIE en 2009. Il a travaillé dans plusieurs entités, dont ENGIE Asie-Pacifique, ENGIE LNG Supply et GRDF. Il a ensuite rejoint Storengy où il a occupé les postes de directeur de Storengy International, de Business Developer UK, BeDeLux & Chine, puis de directeur de cabinet, marketing et communication, basé à Paris.

Il a décidé de s’installer au Maroc, il y a deux ans. Avant de retrouver ENGIE, il a été consultant en stratégie et management, puis a rejoint l’ESSEC Business School sur son campus Afrique, en tant que professeur et directeur des relations institutionnelles. Il est diplômé de Sciences Po, en management et innovation, et a été assistant de recherches à l’Université de Princeton.

Le nouveau directeur régional d’ENGIE North Africa sera membre de l’équipe de direction AMEA (Asia Pacific, Middle East & Africa), sous la responsabilité de Geert Bunkens, vice-président, hub régional, AMEA.