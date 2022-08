© Copyright : DR

Dans une stratégie de diversification, le groupe pharmaceutique Sothema a annoncé récemment son intention d’acquérir 40% du capital du spécialiste de fabrication des dispositifs médicaux Prodimedic.

Dans un communiqué transmis à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le groupe pharmaceutique Sothema a annoncé un projet de prise de participation dans le capital de Prodimedic, un industriel 100% marocain opérant dans le marché des dispositifs médicaux Made in Morocco.

Le projet de prise de participation de Sothema dans le capital de Prodimedic s’élèvera à 40% avec comme traduction de cette opération, l’exécution d’un ambitieux plan d’investissement visant la mise en place d’une unité de production locale des dispositifs médicaux, souligne le groupe.

«Le marché des dispositifs médicaux connaît une dynamique prometteuse, avec une croissance à deux chiffres et des plans gouvernementaux visant la promotion du made in Morocco», explique Mohamed Tazi, administrateur et directeur exécutif support de Sothema.

Et d’ajouter: «le Maroc importe encore 90% de ses besoins en dispositifs médicaux facilement fabricables au Maroc. Ce projet de rapprochement entre Sothema et Prodimedic traduit notre politique depuis notre création qui consiste à privilégier la fabrication locale à l’importation».

La nouvelle unité de production fabriquera notamment des poches, des seringues, des cathéters, des tubulures médicales, etc. Elle sera située au pôle urbain et industriel de Had Soualem et s’étendra sur une superficie de 6.520 m².

«A travers ce projet de participation, Sothema et Prodimedic, s’inscrivent dans une démarche participative de l’industrie marocaine dans le cadre de l’initiative royale pour assurer la couverture de la consommation marocaine en médicaments et dispositifs médicaux par la fabrication locale, et cette unité industrielle permettra ainsi au Maroc de disposer d’une indépendance par rapport à ces produits hautement stratégiques», souligne Mohamed Tazi.

Et de conclure: «Prodimedic renforcera notre portefeuille de participations externes. Plus de la moitié de la croissance de Sothema proviendra de ses participations externes dans les 10 prochaines années».