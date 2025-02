Comment Africorp Consortium compte étendre son influence au-delà de l’Afrique

Africorp Consortium, acteur multisectoriel majeur en Afrique, franchit une étape décisive dans son expansion internationale. À travers son pôle industriel, Africorp Industry, le groupe a récemment acquis plus de 60% d’Intercoil International – Simmons, leader émirati de l’industrie de la literie et de la mousse polyuréthane. Cette acquisition marque un tournant stratégique pour le consortium, qui s’impose désormais comme un acteur incontournable bien au-delà du continent africain. En renforçant sa présence au Moyen-Orient, avec trois premières implantations, Africorp étend son expertise industrielle à de nouveaux marchés et consolide sa position de leader du secteur du sommeil.

Parallèlement, lors d’un sommet à Doha réunissant les ministères de l’Industrie et du Commerce du Maroc et des Émirats Arabes Unis, Africorp Consortium, dirigé par Saad Berrada Sounni, a signé, le 9 février, une convention d’investissement bilatérale d’un montant de 55 millions de dollars. Cet engagement, étalé sur une période de trois à cinq ans, vise à soutenir la montée en puissance du groupe dans la région. Cette initiative traduit l’ambition d’Africorp de poursuivre son développement en Afrique et au Moyen-Orient en s’appuyant sur des investissements solides et une stratégie d’expansion maîtrisée, fait savoir le groupe dans un communiqué.

Cet accord a été conclu avec Al-Hazeem Holding Group, actionnaire minoritaire d’Intercoil International, rappelle le groupe. Selon le groupe, ce partenariat ambitionne de créer un leader régional dans l’industrie de la literie et du sommeil, combinant la puissance de développement de Dolidol, présent actuellement dans une douzaine de pays, dont le Nigéria avec 4 usines, et l’expertise industrielle d’Intercoil. Il prévoit une montée en capacité des infrastructures de production, une expansion des marchés et une accélération de l’innovation en matière de technologies du sommeil et de solutions de literie durables.

«Ce partenariat stratégique entre Africorp Consortium et Intercoil reflète notre vision d’un développement industriel intégré entre l’Afrique et le Moyen-Orient. L’acquisition de ces nouvelles usines aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite représente une étape décisive vers la création d’un acteur régional de référence dans l’industrie du sommeil et de la literie. Nous sommes convaincus que l’innovation, la durabilité et l’excellence industrielle sont les piliers de cette alliance, qui bénéficiera aussi bien aux consommateurs qu’aux économies des deux pays», explique Saad Berrada Sounni, président d’Africorp Consortium.

Un partenariat stratégique pour un développement régional intégré

Africorp Consortium s’affirme comme un acteur clé du développement industriel africain, avec une présence forte dans plusieurs secteurs stratégiques. À travers Dolidol, il renforce aujourd’hui son empreinte au Moyen-Orient en s’associant avec Intercoil, un fabricant reconnu pour son expertise et son engagement dans la qualité «Made in UAE».

Ce partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives en Arabie saoudite, un marché en pleine transformation, porté par des projets ambitieux tels que la ville futuriste de Neom, qui ambitionne de devenir un hub mondial de l’innovation et du développement durable. L’Exposition universelle de 2030 à Riyad et la Coupe du monde de football de 2034 renforceront également la dynamique économique et les investissements dans l’infrastructure et l’hôtellerie, offrant ainsi des opportunités considérables pour Dolidol et Intercoil. Grâce à cette alliance, Africorp Consortium se positionne comme un acteur clé dans l’accompagnement de ces grandes mutations, en apportant son expertise et ses solutions adaptées aux besoins d’un marché en pleine expansion.

Ce partenariat repose sur une stratégie ambitieuse et intégrée, articulée autour de cinq axes majeurs visant à renforcer la position de leader du nouvel ensemble sur le marché régional.

Expansion industrielle: un levier de croissance

L’extension des capacités de production constitue un axe central de cette alliance. Un investissement important permettra d’accroitre les capacités de production et de moderniser l’usine de Ras Al Khaimah (RAK) aux Émirats Arabes Unis. En parallèle, la capacité de production de l’usine en Arabie Saoudite sera augmentée de 50%, et une nouvelle unité de fabrication intégrée y sera inaugurée pour la production de mousse, de matelas et de mobilier. De plus, cette expansion industrielle inclut la diversification vers le secteur du mobilier en bois, avec la création d’une usine spécialisée pour répondre aux besoins des clients du secteur hôtelier.

Croissance commerciale et expansion régionale

Afin de renforcer sa présence sur les marchés clés de la région MEA, le groupe prévoit un investissement significatif pour l’ouverture de 20 nouveaux magasins Intercoil dans des pays stratégiques tels que les Émirats, l’Arabie Saoudite, l’Irak, Oman, le Koweït, Bahreïn, le Qatar et l’Égypte. Cette expansion sera accompagnée par le développement de showrooms intelligents, intégrant des technologies avancées comme l’intelligence artificielle (IA) et la réalité virtuelle (VR), offrant aux clients une expérience immersive et personnalisée.

Innovation et leadership technologique

L’innovation est au cœur de ce partenariat, avec un investissement en recherche et développement (R&D). Ce programme prévoit le développement de solutions de sommeil basées sur l’IA, la création de produits de literie intelligents intégrant des capteurs connectés et le renforcement des canaux de e-commerce et de marketing digital pour capter de nouveaux segments de clientèle.

Engagement pour la durabilité

La transition écologique est une priorité, avec la mise en place de sites de production alimentés par énergie solaire aux Émirats et en Arabie Saoudite. De plus, l’introduction de matelas 100 % recyclables et la collaboration avec des institutions académiques pour le développement de technologies de mousse durables témoignent de l’engagement du groupe en faveur de l’environnement.

Renforcement du positionnement de marque

L’image et la notoriété du groupe seront consolidées grâce au développement de la présence de la marque Simmons® dans la région MEA et au positionnement de cette alliance comme une collaboration stratégique maroco-émiratie, soutenue par les ministères de l’Industrie des deux pays.

Un signal fort des relations économiques entre le Maroc et les Émirats arabes unis

Ce partenariat illustre l’intensification des relations économiques entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, en favorisant des synergies industrielles et commerciales durables. Avec un investissement global de 55 millions de dollars, cette alliance ambitionne de transformer le marché du sommeil et du bien-être dans la région MEA, en combinant innovation, développement durable et excellence opérationnelle.

Pour Intercoil, qui célèbre cette année son 50ème anniversaire, cette collaboration représente une opportunité stratégique pour accélérer sa croissance et diversifier ses marchés. Pionnier dans la production de mousse, de matelas et de meubles, Intercoil bénéficie d’une solide réputation grâce à ses licences exclusives avec les marques haut de gamme Simmons®, Beautyrest, Intercoil et Therapedic, qu’elle représente et produit depuis une dizaine d’années.

De son côté, Dolidol poursuit son expansion internationale, après l’acquisition en 2021 de Mouka, leader nigérian du secteur, consolidant ainsi son leadership panafricain. Ce nouvel investissement aux Émirats Arabes Unis marque une étape déterminante dans son ambition de devenir un acteur incontournable du marché du sommeil en Afrique et au Moyen-Orient.