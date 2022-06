© Copyright : DR

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse aux zones industrielles du royaume. Le journal rapporte ainsi qu’un projet de décret, approuvé en Conseil de gouvernement le 16 juin, vise à donner un nouvel élan aux zones industrielles.

Il s’agit d’un texte qui intervient dans le contexte de la mise en œuvre de la politique industrielle adoptée par le Royaume sous l’impulsion de S.M le roi Mohammed VI. Cette politique a permis de développer l’infrastructure industrielle et d’accompagner l’investissement industriel voire d’appuyer le développement socio-économique du pays.

«Ce texte a pour objectif de traiter les différentes problématiques liées à l’inexistence de valorisation effective et le manque de capacité à gérer certaines zones industrielles via un cadre juridique permettant d’accompagner le développement de nouvelles zones industrielles durables et répondant aux besoins des investisseurs et aux enjeux territoriaux», précise Aujourd’hui Le Maroc.

Il s’agit aussi d’encourager l’investissement industriel en offrant le foncier dédié à cet effet tout en consolidant l’arsenal juridique lié à l’aménagement, la gestion et la valorisation des zones industrielles. La même source explique que l’objectif est d’améliorer la qualité de ces zones et de lutter contre la spéculation foncière, outre le fait d’offrir aux chargés d’aménagement et aux investisseurs les mécanismes nécessaires à une gestion durable et efficace de ces zones.

Force est de remarquer aussi que le texte comporte des dispositions légales fixant son champ d’application dans les zones consacrées à la création et à l’exploitation des zones industrielles productives hormis celles créées et régies par la loi 19.94 relative à l’accélération industrielle.

«De plus, ce projet de décret stipule la mise en place d’un plan national des zones industrielles en tant que référence fixant la politique générale et les orientations stratégiques de l’Etat en infrastructures industrielles», ajoute Aujourd’hui Le Maroc, notant que ce texte prévoit de mettre en place un système d’aménagement, de développement et de commercialisation des zones industrielles pour fixer les exigences, les critères et les caractéristiques techniques relatives à cet aménagement.

Il est également question de la création d’un système général pour gérer ces zones, avec l’objectif ultime de fixer les exigences et les règles à respecter par l’instance de gestion ou le chargé d’aménagement de ces zones.