Voici où en sont les travaux de construction du port Dakhla Atlantique

Avec un taux de réalisation de 25%, à fin septembre 2024, le projet de construction du port Dakhla Atlantique avance à grands pas. Le projet, situé à 40 kilomètres au nord de Dakhla, couvre une surface de 1.650 hectares et représente un investissement global de 13,6 milliards de dirhams.

En 2025, une enveloppe de 2,16 milliards de dirhams sera mobilisée pour continuer les travaux de construction de ce méga-chantier, d’après la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de la loi de finances (PLF) 2025.

Aperçu des travaux de construction du Port de Dakhla Atlantique. (S.Bouaamoud/Le360). Le360

Le port Dakhla Atlantique, qui sera opérationnel en 2028, comprend plusieurs composantes: un bassin de commerce avec un poste pétrolier, un bassin de pêche côtière et hauturière, destiné à traiter près d’un million de tonnes de produits maritimes par an, et un bassin dédié à la réparation navale. Pour renforcer la connectivité, un pont d’accès en mer et une route de 7 km, reliant le port à la route nationale n°1, font également partie des travaux en cours.

Le projet vise à répondre aux besoins logistiques de la région dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture, des industries manufacturières et du commerce. Il s’inscrit également dans la stratégie nationale de valorisation des ressources maritimes, en particulier les petits pélagiques, en offrant des infrastructures portuaires adaptées à cette filière. L’ajout d’infrastructures industrielles de proximité devrait aussi améliorer la compétitivité des acteurs économiques locaux.