© Copyright : khalil Essalak

Après les masques de protection et le respirateur artificiel, place à présent au lit de réanimation à 100% marocain. Le prototype de ce projet a été présenté ce jeudi 27 août à Casablanca, en présence du ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy.

Ce projet pionnier a été conçu dans le cadre d’une collaboration public-privé, coordonnée par le ministère de l’Industrie et alliant des entreprises industrielles, un bureau d’engineering et des centres techniques.

En plus des ministères de l’Industrie et de la Santé, l’équipe du projet compte les entreprises Altran, Maroc Bureau, GroupElec Engima, Richbond, Aviarail, EFOA, le Centre d'études et de recherches des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques (CERIMME) et le Centre Technique des Industries du Bois et de l'Ameublement (CTIBA).

L’objectif consiste à répondre, d’une part, aux besoins nationaux en équipements et fournitures destinés au secteur de la santé et à accompagner, d’autre part, les orientations du gouvernement visant à promouvoir la production locale, notamment dans des secteurs devenus stratégiques en cette période de crise sanitaire, souligne le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

Ce lit de réanimation, conforme aux normes internationales, en particulier IEC 60601-2-52 pour la sécurité des patients, représente une alternative viable et accessible aux lits importés, permettant au Maroc de faire face aux défis de la pandémie à un coût compétitif, dans un contexte de pénurie de ce type de lits dans certaines régions du monde, et de fournir éventuellement d’autres pays, notamment en Afrique, poursuit le communiqué.

Ce nouveau modèle de lits de réanimation a été réalisé localement à partir de composants et matériaux disponibles au Maroc. Le prototype, développé en neuf semaines, dispose d’une structure métallique conçue en 3D, aux normes sanitaires et médicales avec un savoir-faire d’industrialisation maîtrisé au Maroc.

Quant à la partie électronique, elle intègre des solutions existantes sur le marché et permet au personnel soignant, grâce à une console de contrôle multimédia, d’effectuer les manipulations nécessaires aux patients en réanimation.

L’équipe multidisciplinaire en charge de ce projet examine à présent l’élaboration d’une stratégie d’industrialisation pour ces lits de réanimation, en "privilégiant le recours à des composants fabriqués localement", selon le communiqué du ministère de l’Industrie.

Interrogé par Le360 en marge de la présentation du prototype de réanimation, Moulay Hafid Elalamy s'est dit fier de voir des industriels s’organiser en écosystèmes pour fabriquer localement des produits que le Maroc importait à des prix faramineux.

A titre d’exemple, le lit de réanimation marocain sera proposé à 20.000 dirhams l’unité, contre 80.000 dirhams pour celui provenant de l’étranger. Sans compter l’impact certain de sa fabrication à grande échelle sur l’emploi local.

"Le gouvernement vient de tenir une séance de travail spécifique sur la préférence nationale. Nous avons tous pris conscience qu’il est important de faire confiance au produit marocain", a affirmé MHE, ajoutant que des textes de loi, en cours de préparation, viendront accompagner une réorientation de la commande publique vers la consommation de produits fabriqués localement.