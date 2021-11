© Copyright : Le360

Le Conseil de la région de l’Oriental (CRO) a approuvé, lors d’une session extraordinaire, tenue le jeudi 25 novembre 2021, plusieurs conventions visant la création d’opportunités d’emploi et la promotion des coopératives et des petites entreprises.

Approché par Le360, Abdenbi Bioui, président du Conseil de la région de l’Oriental, a indiqué que lors de la session extraordinaire dudit Conseil, une convention de partenariat relative à l’installation du groupe industriel multinational spécialisé dans le câblage automobile «APTIV», permettant la création de quelque 3.500 emplois, a été signée.

Il a également souligné que trois nouveaux cahiers des charges relatifs au soutien à l’investissement et à la création d’opportunités d’emploi, à l’appui aux coopératives et au soutien aux petites et très petites entreprises et aux auto-entrepreneurs ont été adoptés.

Le président du Conseil de la région de l’Oriental a aussi fait savoir que deux conventions de partenariat, liant le CRO à deux groupes bancaires, ont été approuvées dans le but d’accompagner le tissu des coopératives et des petites entreprises dans la région de l’Oriental.