© Copyright : Le360

En berne depuis environ 8 mois pour cause de coronavirus, le tourisme dans la capitale du Souss reprend ses droits. Ce samedi 17 octobre, un groupe de touristes anglais en provenance de Manchester a débarqué dans la ville. D’autres touristes de nationalités diverses vont bientôt suivre. Ambiance.

Un avion de la compagnie low-cost Ryanair transportant des touristes anglais a atterri, ce samedi 17 octobre 2020, à l'aéroport d’Agadir-Al Massira en provenance de la ville de Manchester. La joie était perceptible sur les visages des hôtes du Royaume, heureux de retrouver le soleil de l’une des plus belles destinations au monde.

Asmaa Oubou, directrice de la Délégation régionale du tourisme dans la région Souss-Massa, nous explique qu'il s'agit là du premier avion parmi un lot de six devant atterrir ce jour même à l'aéroport d’Agadir-Al Massira. Les autres touristes viennent de France, notamment de Paris, Nantes et Lyon.

Pour sa part, Driss Abarioun, délégué régional dans la région de Souss-Massa, met l’accent sur les efforts et préparatifs accomplis pour accueillir dans les meilleures conditions les touristes étrangers. «Toutes les unités hôtelières sont mobilisées pour abriter les hôtes du Maroc, en respectant strictement les protocoles sanitaires», déclare-t-il.

L’arrivée des premiers touristes a été entourée d’un moment festif et ces derniers ont eu droit, comme d’habitude, à un accueil chaleureux. Ce qui n'a pas manqué d'émouvoir Rebecca, une touriste anglaise, qui a exprimé son bonheur de retrouver cette belle ville qu’est Agadir. Le même sentiment est partagé par son compatriote Peter qui n’a pas tari d’éloges sur le climat et la beauté du Royaume.

Pour Asmaa Oubou, «ce n’est que le début». Elle estime que l’allègement des restrictions sanitaires, notamment l'allongement de la durée de validité du test PCR, est à même d’encourager d'autres touristes à venir à Agadir, voire dans d’autres destinations du pays.

Le soir de ce même samedi, d’autres avions et d’autres touristes sont attendus. Et l’espoir est de mise pour la relance du tourisme qui constitue l’une des premières sources de revenus de la capitale du Souss. «D’autant plus que les 8 mois passés ont été trop durs pour le secteur», selon la directrice de la Délégation régionale du tourisme dans la région Souss-Massa.