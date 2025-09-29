Une nouvelle «Vision Agricole 2050» se dessine

Dès novembre prochain, une vaste étude préparatoire de la «Vision Agricole 2050» sera lancée. L’information est du quotidien Les Inspirations Eco du 30 septembre, qui explique que cette feuille de route vise à redéfinir le rôle du secteur agricole sur les trois prochaines décennies, en posant les bases d’une stratégie post-2030 qui succédera à l’actuel programme «Génération Green».

«Dotée d’un budget de près de 10 millions de dirhams, l’étude permettra de dresser un diagnostic approfondi et de proposer des orientations concrètes pour renforcer la résilience et la compétitivité du secteur», lit-on. L’objectif est à la fois de faire face aux défis alimentaires et climatiques et de consolider la souveraineté nationale.

«La Vision Agricole 2050 entend intégrer des innovations de rupture, allant de l’optimisation des sols et des ressources hydriques à l’exploitation de sources non conventionnelles, en passant par l’adoption de technologies avancées, la modernisation des réseaux de distribution et l’amélioration de l’accès au financement», écrit Les Inspirations Eco. La sécurité alimentaire et la structuration des filières resteront au cœur de cette stratégie.

En phase préparatoire, l’étude évaluera également les réalisations de «Génération Green» afin d’accélérer les initiatives déjà engagées d’ici 2030. Les analyses s’appuieront sur des données issues du Plan National de l’Eau et des rapports du GIEC, pour établir des projections réalistes à l’horizon 2035, 2040 et 2050. Les études porteront sur le potentiel des sols, l’usage des terres arables, la disponibilité des eaux de surface et souterraines, ainsi que sur les zones irrigables les plus prometteuses.

Le contexte marocain illustre à la fois les défis et les opportunités d’une agriculture africaine confrontée à des pressions climatiques croissantes et à une demande alimentaire en hausse. L’agriculture représente 15% du PIB et emploie plus d’un quart de la population active. Mais la succession des années sèches et la tension sur les ressources hydriques imposent de diversifier les solutions, avec recours au dessalement, à l’interconnexion des barrages et à une irrigation plus efficiente. Les prévisions pour la campagne 2025/26, qui tablent sur près de 11 millions de tonnes d’importations céréalières, rappellent l’urgence de moderniser la mécanisation et les intrants agricoles.

Au-delà du Maroc, la question agricole reste un défi continental. Selon un rapport du Boston Consulting Group réalisé avec le Forum de Paris sur la Paix, l’agriculture africaine pourrait contribuer à 30 à 50% des Objectifs de Développement Durable, mais reste sous-financée. En 2022, seuls 49 milliards de dollars ont été investis dans le secteur, alors que les besoins sont estimés à près de 200 milliards. L’Afrique importe chaque année pour plus de 27 milliards de dollars de céréales, un montant qui pourrait atteindre 110 milliards d’ici 2030 si aucune mesure n’est prise.

Le rapport souligne que renforcer l’agriculture permettrait de réduire la pauvreté et la faim, d’améliorer la santé et l’éducation, de favoriser l’égalité de genre et de renforcer la résilience climatique. Pourtant, les dépenses publiques ne représentent que 3% des budgets gouvernementaux africains, loin de l’objectif de 10% fixé par l’Union Africaine, et le secteur privé reste peu mobilisé, contribuant à peine à 3% du financement total.

Pour répondre à ce déficit, des initiatives émergent. Le Forum de Paris sur la Paix a lancé, en juin 2024, l’Agricultural Transitions Lab for African Solutions (ATLAS) et le «2x30 Challenge», visant à doubler les financements agricoles annuels pour atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030.