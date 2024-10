Une liaison aérienne directe entre Marrakech et New York

La compagnie américaine United Airlines vient d’inaugurer sa toute première liaison sans escale entre son hub, à l’aéroport international Newark Liberty, et l’aéroport Marrakech-Menara avec l’arrivée, le vendredi 25 octobre, du premier vol à Marrakech.

Cette nouvelle liaison, indique le magazine Finances News Hebdo, s’inscrit dans la stratégie d’expansion du réseau africain de United, venant enrichir un portefeuille qui comprend déjà les liaisons au départ du Cap, de Johannesburg, d’Accra, de Lagos auxquelles s’ajoutera la liaison Dakar dont le lancement est prévu pour le 24 mai 2025, indique un communiqué de la compagnie.

«Avec cette liaison saisonnière qui sera opérée à raison de trois vols hebdomadaires, United Airlines devient ainsi la première et seule compagnie aérienne à assurer des vols sans escale entre Marrakech et New York», lit-on.

Ces nouvelles dessertes contribueront à stimuler la croissance du tourisme en Afrique, secteur qui a déjà enregistré une hausse de 13% des arrivées au premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2023, selon l’Organisation des Nations unies pour le Tourisme (ONU-Tourisme). Outre cette nouvelle liaison vers Marrakech, United Airlines a récemment dévoilé la plus importante expansion internationale de son histoire, avec l’ajout de 11 nouvelles liaisons et huit nouvelles destinations pour la prochaine saison estivale. Dès mai 2025, la compagnie lancera, depuis son hub de Newark/New York, cinq nouvelles liaisons vers Nuuk (Groenland), Palerme (Italie), Bilbao (Espagne), l’île de Madère et Faro (Portugal). United Airlines est la plus grande compagnie aérienne mondiale en termes de sièges-kilomètres offerts. Elle dessert plus de destinations internationales que tout autre transporteur américain. Pour la prochaine saison estivale, la compagnie proposera au total 800 vols quotidiens vers et au départ de 147 destinations internationales, dont 40 qui ne sont desservies par aucune autre compagnie aérienne américaine.