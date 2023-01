© Copyright : DR

Kiosque360. Spécialisée dans la formation en programmation gratuite à l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’école «1337» intègre le Top 3 mondial des écoles de programmation les plus en vogue. Cet article est une revue de presse du quotidien Les Inspirations Eco.

Nichée au cœur de l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’école gratuite de programmation, le coding, «1337» bouscule toutes les certitudes, et autres classements mondiaux. Cette initiative de OCP Group a été classée 3e meilleure école du code dans le monde, suite aux dernières compétitions de la Coupe du monde du coding, le Codingame fall challenge 2022, tenues du 12 décembre 2022 au 5 janvier 2023, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 10 janvier.

«Le CodinGame a vu la participation de 16.661 étudiants représentant plus de 250 écoles et universités du monde entier», a indiqué l’école «1337» sur son compte Twitter. «1337» est la première école à offrir une formation informatique au Maroc, entièrement gratuite, ouverte et accessible à toute personne âgée de 18 à 30 ans, et ce, sans pré-requis de diplôme, ou de connaissance en informatique. A l’évidence, cela marche. Très bien même.



«C’est une immersion complète dans un univers où le futur est déjà présent, où l’informatique et les lignes de codes sont plus qu’un concept flou et rébarbatif… La pédagogie de Treize, Trente-Sept s’articule autour du peer-learning», lit-on. Il s’agit d’un mode de fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer leur créativité grâce à l’apprentissage par projet.

Pour former les codeurs de demain, l’initiative repose sur une philosophie à part: repenser l’apprentissage et rendre l’informatique plus ludique, plus passionnante et aux antipodes de la vision restrictive que le grand public peut en avoir. 1337 utilise les méthodes techniques et pédagogiques de 42 Paris, élue meilleure école de code au monde par Codingame. Ce concept marche puisque l’école est désormais reconnue mondialement.

Les compétences acquises permettent de prétendre à plusieurs métiers tout en gardant un recul sur la technologie et la technique, lit-on. «Sortir de 1337, c’est s’ouvrir au monde de l’informatique et de ses possibilités immenses, c’est prendre une sérieuse option sur l’avenir des métiers du numérique, qu’ils existent déjà ou qu’ils restent à inventer», conclut le quotidien.