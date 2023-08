Transport de marchandises: le ministère va enfin actualiser les coûts de référence

Le ministère du Transport et de la logistique vient de relancer l’appel d’offres pour la réalisation d’une étude visant l’actualisation et le suivi des coûts de référence du transport routier de marchandises. Cette étude, intervient selon la tutelle, dans un contexte marqué par des changements dans les chaînes logistiques nationales et internationales suite à la crise de la Covid-19 et les tensions géopolitiques qui ont induit à une flambée du prix des carburants et une incertitude sur leur évolution.

Une enveloppe budgétaire de 1,26 million de dirhams a ainsi été mobilisée pour la réalisation de cette étude qui a pour objectif de mettre à la disposition des opérateurs du transport routier de marchandises, un outil leur permettant de connaître les coûts par typologie de véhicules et par région, afin de mieux déterminer leurs tarifs appliqués, explique la tutelle.

Cette étude a également pour but de mettre à la disposition des usagers du transport un outil informatif permettant de faire un choix optimal de leur opérateur de transport et d’améliorer leur compétitivité.

Elle permettra aussi de mettre à la disposition des autorités publiques un outil d’appréciation du coût de revient du service de transport routier afin de mieux orienter et cibler les réformes visant le développement et la mise à niveau du secteur, tout en attirant davantage les investisseurs dans le secteur du transport routier de marchandises.

En attendant l’indexation

Contacté par Le360, le Secrétaire général de la Fédération du transport et de la logistique de la Confédération générale des entreprises du Maroc (FTL-CGEM), Rachid Tahri, a souligné que «cette étude permettra de prendre en compte l’évolution des intrants dans le coût du transport de marchandises, notamment le gasoil, les pneumatiques, l’entretien... Ce coût de référence, une fois déterminé et actualisé sur le site du ministère, permettra aux transporteurs, en fonction de leur activité, de déterminer leur marge».

Selon ce professionnel, cette actualisation préparera également le terrain à l’introduction du système d’indexation du tarif du transport sur celui du gasoil, longtemps réclamé par les professionnels.

«Le coût de référence et l’indexation du tarif du transport sur celui du gasoil créeront un climat de transparence entre le donneur d’ordre et le transporteur, surtout qu’actuellement les transporteurs subissent la variation du prix du gasoil alors que les cours du baril restent relativement stables», a-t-il précisé.