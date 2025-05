Tourisme: encore une année record en vue, le Maroc parmi les destinations les plus dynamiques au monde

Le secteur du tourisme marocain connaît un début d’année remarquable. Entre janvier et avril 2025, le Royaume a accueilli 5,7 millions de visiteurs, enregistrant ainsi une progression de 23% par rapport à la même période en 2024, selon les chiffres communiqués par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et relayés par le magazine Challenge.

Cette hausse représente un million de touristes supplémentaires en l’espace de seulement quatre mois, un rythme inédit pour cette période habituellement plus calme.

Le ministère souligne que «ces chiffres exceptionnels placent naturellement le Maroc parmi les destinations touristiques les plus dynamiques au monde».

Le mois d’avril, en particulier, a été marqué par un pic de fréquentation avec 1,7 million d’arrivées, soit une croissance de 27% comparé à avril 2024, écrit-on.

Une performance qui témoigne non seulement de la popularité croissante du Royaume, mais aussi d’un élargissement de la saisonnalité touristique, avec des flux importants même hors des périodes estivales classiques.

Pour la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, ces résultats confirment l’efficacité de la stratégie nationale mise en œuvre dans le cadre de la feuille de route touristique, initiée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

«Un million de visiteurs supplémentaires en un début d’année habituellement plus calme constitue un signal fort pour la suite de l’année 2025», a-t-elle affirmé.

La ministre insiste également sur le fait que cette dynamique repose sur des choix structurants: valorisation du patrimoine, développement de l’aérien, diversification de l’offre touristique, montée en gamme de l’hébergement, et promotion renforcée sur les marchés internationaux.

Ce bond en avant intervient dans un contexte international marqué par une reprise post-pandémique consolidée, où la concurrence entre destinations est féroce.

La capacité du Royaume à tirer son épingle du jeu repose sur une combinaison de facteurs: stabilité, richesse culturelle, hospitalité, accessibilité et adaptation aux nouvelles attentes des voyageurs (écotourisme, expériences immersives, tourisme durable...).

Le Royaume semble ainsi récolter les fruits d’une vision long terme, qui vise à positionner le pays non plus comme une simple destination de soleil, mais comme une expérience complète et renouvelée.

Avec un tel démarrage, les perspectives pour le reste de l’année s’annoncent prometteuses.

Le Maroc pourrait bien dépasser les seuils historiques atteints en 2023 et 2024, et s’approcher, voire dépasser, les 15 millions de touristes annuels si cette dynamique se maintient.

Ce scénario, autrefois ambitieux, devient de plus en plus réaliste, et contribuerait significativement à la croissance économique nationale, à la création d’emplois directs et indirects, ainsi qu’à la redynamisation des territoires.