Economie

Tarik Hamane élu président de l’AMEPA pour un mandat de quatre ans

Lors de l'Assemblée générale de l’Association marocaine de l’eau potable et de l’assainissement, le 2 juin 2026 à Rabat.

L’Association marocaine de l’eau potable et de l’assainissement (AMEPA) a tenu, mardi à Rabat, son Assemblée générale mixte marquée par le renouvellement de ses instances de gouvernance. À cette occasion, Tarik Hamane, directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), a été élu à l’unanimité président de l’Association pour un mandat de quatre ans (2026-2030).

Par La Rédaction
Le 07/06/2026 à 16h05

Cette assemblée a permis l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et d’un bureau exécutif, composés respectivement de 27 et 12 membres, représentant l’ensemble des acteurs du secteur, qu’ils soient publics ou privés.

En parallèle, l’Assemblée générale extraordinaire a été consacrée à la présentation et à l’approbation des rapports moral et financier de l’Association. Les membres ont également adopté une résolution portant amendement des statuts de l’AMEPA, dans l’objectif d’adapter son fonctionnement aux évolutions du secteur de l’eau au Maroc et de dynamiser son action, notamment en matière de souveraineté industrielle.

Lors de l'Assemblée générale de l’Association marocaine de l’eau potable et de l’assainissement, le 2 juin 2026 à Rabat.

Créée en 1997, l’AMEPA fédère aujourd’hui plus de 95 membres actifs, incluant des opérateurs publics et privés, des Sociétés régionales multiservices (SRM), des concessionnaires, ainsi que des industriels et entreprises d’ingénierie et de travaux spécialisés dans l’eau potable et l’assainissement.

À travers cette nouvelle gouvernance, l’Association ambitionne de structurer un écosystème plus intégré et solidaire, capable de hisser l’industrie, l’ingénierie et le savoir-faire marocains dans le domaine de l’eau à un niveau d’excellence, tant à l’échelle nationale que continentale et internationale.

Par La Rédaction
Le 07/06/2026 à 16h05
#Eau potable#Assainissement#Tarik Hamane#ONEE#SRM

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