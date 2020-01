Tanger Med enchaîne les bonnes performances

Le port de Tanger Med.

Kiosque360. L’entrée en service du port Tanger Med 2 a boosté les performances du complexe portuaire. Plus de 4,8 millions de conteneurs EVP ont été manutentionnés par le port en 2019, soit une progression de plus de 38% par rapport à 2018. Et ce n’est pas tout.

C’est sur une très bonne note que le complexe portuaire a bouclé l’exercice 2019, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 21 janvier. On apprend ainsi que plus de 4,8 millions de conteneurs EVP ont été manutentionnés par le port, ce qui correspond à une progression de plus de 38% par rapport à 2018. «Ces performances sont le résultat, entre autres, de l’entrée en service du port Tanger Med 2», précise Tanger Med Port Authority (TMSA). A noter que le port a également réalisé de bonnes performances en ce qui concerne la manutention des véhicules, enregistrant une croissance de 5% en 2019 avec un total de 500.465 véhicules manutentionnés, dont notamment 380.784 véhicules Renault. «2019 a été marqué par le démarrage des exports de véhicules PSA par le port de Tanger Med en provenance de l’usine de Kénitra», souligne TMSA. On apprend aussi que, sur l’activité TIR, le complexe portuaire a traité 357.214 camions en 2019, en hausse de 9% par rapport à 2018. Le top management de Tanger Med précise que les exportations sont principalement portées par les produits industriels et agro-alimentaires. Autre chose, l’activité Passagers a été stable avec un transit de 2.775.402 passagers et 697.324 voitures. Le journal indique par ailleurs qu’avec un trafic total de 6.349.154 tonnes d’hydrocarbures traitées, le vrac liquide a enregistré une hausse de 7% par rapport à l’année 2018. De même pour le vrac solide qui a enregistré une hausse de 2%, avec 258.340 tonnes traitées. Notons qu’après la mise en place d’une gestion optimisée des escales, le port Tanger Med a accueilli près de 800 méga-ships, soit une progression de 9,9% par rapport à 2018.

Par Ismail Benbaba