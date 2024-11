Tafilalet injecte 19,5 millions de dirhams dans des projets d’irrigation

Sécheresse oblige, Tafilalet prend une palette de mesures pour préserver son écosystème agricole. À travers un investissement de 19,59 millions de dirhams, le Centre régional d’investissement a lancé un projet de forage de 39 puits destinés à l’irrigation collective, tout en équipant 45 autres installations d’un système d’énergie solaire.

Avec l’objectif de pourvoir en eau près de 1.000 hectares de terres agricoles et de maintenir 1.500 hectares de vergers, le projet vise aussi à protéger 4.000 hectares de zones sensibles aux incendies. Cette initiative, centrée sur des forages équipés en énergie solaire, prévoit également la création de 15.000 jours de travail.

Le projet permettra aussi d’alléger les charges financières des agriculteurs dans les provinces d’Errachidia et de Midelt, de réduire les impacts de la raréfaction des ressources en eau, et de renforcer l’irrigation complémentaire, en particulier dans les zones montagneuses, tout en préservant le patrimoine arboricole.

Destiné à soutenir 2.670 agriculteurs, ce projet de 19,59 millions de dirhams, répartis entre 11,2 millions pour les forages et 8,39 millions pour l’équipement, sera réalisé en 10 mois. Il comporte des forages de 140 mètres équipés de tuyauteries et de panneaux solaires, ainsi que la construction de réservoirs et de réseaux de distribution.