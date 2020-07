© Copyright : DR

Les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) annoncent leurs résultats trimestriels ce jeudi 30 juillet 2020. Les marchés financiers, fébriles, sont dans l'attente de ces annonces.

Les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) sont attendus au tournant. Dans sa version en ligne du jour, Capital annoncé que les géants de la tech US doivent publier leurs résultats trimestriels ce jeudi 30 juillet.

D’après le chroniqueur Alexandre Baradez, responsable de la recherche marchés chez IG France, que cite le magazine économique, «ces annonces ne devraient pas être sans conséquences sur les marchés».

Plusieurs interrogations subsistent, selon Capital: «comment ces fleurons de la tech US ont traversé la crise au 2e trimestre, dans un contexte où le PIB américain s’est probablement replié de plus de 30% en annuel (-34% d’après le consensus Refinitiv), et comment ils anticipent leur activité au 3ème trimestre?».

Le magasine met particulièrement l'accent sur Alphabet et Facebook dont les revenus sont «très dépendants des revenus publicitaires». Il constate que les cours boursiers de ceux qui ont déjà annoncé leurs résultats (Microsoft et Netflix) «évoluent actuellement sous leurs niveaux pré-annonce en raison de projections inférieures aux attentes». Même constat pour celui de Tesla.

C'est là le «signe d’une prudence à court terme de la part des investisseurs sur ces valeurs de croissance», indique Capital.

Mais avant cela, il serait intéressant, de l'avis du mensuel économique, de «surveiller l’audition de leurs patrons devant le Congrès américain mercredi après-midi, dans un contexte de tensions politiques en période électorale, mais aussi et surtout sur fond d’enquêtes antitrust».