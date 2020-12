© Copyright : DR

Kiosque360. Le chiffre d’affaires des sociétés de la cote réduit sa baisse à 4,7% à 174 milliards de DH. Les indices de la place se sont par conséquent redressés à la faveur de l'annonce du vaccin, des bas taux et des dividendes.

Les sociétés cotées montrent leur résilience aux chocs induits par la pandémie de la covid-19. Dans son édition du jour, L’Économiste annonce qu'elles ont ramené la baisse de leur chiffre d'affaires de 10,5% au second trimestre à 4,5% au troisième trimestre. Entre les deux périodes, le CA affiche une progression de 4,1% à 55,9 milliards de DH. Parmi les principaux secteurs bénéficiaires, le journal évoque le BTP qui voit son CA augmenter de plus de 2%.

Les secteurs bancaire et technologique sont aussi en hausse. A l'inverse, les sociétés de distribution sont impactées par l'atonie de la consommation des ménages. Ceci dit, L’Economiste soutient que l'activité de l'immobilier s'est effondrée de moitié. Si elle est moindre pour le BTP, le ciment et la distribution, l'évolution est à deux chiffres. Les secteurs des banques, des télécoms, mines et NTI ont favorablement contribué à l'amélioration du chiffre d'affaires trimestriel. Globalement, le CA du marché se monte à 174 milliards de DH en retrait de 5%.