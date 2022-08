© Copyright : DR

Plusieurs projets de développement ont été lancés à Bir Gandouz, en vue de donner un nouvel élan à la forte dynamique socio-économique en cours dans la région. Le point.

Bir Gandouz connaît le lancement de plusieurs projets d’envergure qui vont indubitablement hisser cette commune en une locomotive de développement. Approché par Le360, le président de cette commune, Lafkir El Khattat, a indiqué que ces projets contribueront à la création d’une dynamique économique importante.

La commune a connu un développement remarquable de ses infrastructures. Lafkir El Khattat a cité ainsi en exemple l’avancement des travaux de construction du port de pêche de Lamhiriz, lequel contribuera à la création d’une dynamique économique dans la région, à la valorisation optimale des ressources halieutiques et leur commercialisation dans les meilleures conditions.

Ce port permettra également d’améliorer les conditions des pêcheurs implantés dans le village de pêche à proximité du site de Lamhiriz et de développer la flotte de pêche artisanale, a précisé ce responsable.

Lafkir El Khattat a, par ailleurs, souligné que le poste-frontière d’El Guerguerat est un passage international important, du fait de son rapport avec le commerce mondial, y compris les échanges entre l’Europe et plusieurs pays africains.

Il a insisté sur l’importance des futures zones de distribution et de commerce au niveau du poste-frontalier d'El Guerguerat et à Bir Gandouz, de 30 hectares chacune, lesquelles vont donner une forte impulsion à la dynamique socio-économique dans la région, dans l’optique d’appuyer les entreprises, l’emploi et les investissements.