Saga Communication scelle un partenariat stratégique avec le groupe Edvantis

La Saga Academy, initiative pionnière au sein de l’agence Saga, offre une opportunité unique aux jeunes talents souhaitant acquérir une expérience concrète au sein d’une agence de communication. Grâce à ce partenariat, le vivier de talents du groupe Edvantis, notamment à travers ses écoles Com’Sup et Art’Com, sera mis à profit pour identifier et former des étudiants prêts à intégrer le monde professionnel avec des compétences adaptées aux défis du secteur, souligne l’agence dans son communiqué.

«Ce partenariat avec Edvantis est une véritable opportunité pour la Saga Academy d’étendre son impact et de jouer un rôle central dans l’émergence des futurs leaders de la communication. Ensemble, nous façonnons un avenir où la créativité et l’expertise seront au cœur de la croissance économique, aussi bien au Maroc que sur le continent africain», ajoute la même source, citant Youssef Fassi Fihri, directeur général de Saga Communication.

«Le partenariat avec Saga est une belle opportunité pour nos étudiants de s’immerger dans les réalités et les défis d’un secteur en pleine transformation. Ensemble, nous ambitionnons de former des talents qui sauront répondre aux besoins croissants du marché marocain, en apportant créativité et innovation dans le domaine de la communication et du design», explique de son côté, Tawhid Chtioui, président-directeur général du groupe Edvantis.