L’Institut royal des études stratégiques (IRES) vient de rendre publique la sixième édition de son rapport sur la réputation du Maroc dans le monde, réalisé en partenariat avec «The RepTrak Company». Voici ce qu’il faut en retenir.

Ce document de 103 pages, très documenté, a pour objet d'examiner les forces et les insuffisances du Maroc, en termes de réputation externe et interne, ainsi que les leviers qui pourraient constituer des opportunités de communication sur l’image du Royaume à l’international.

Pour cette édition de 2020, l’enquête a été administrée entre les mois de mars et de mai, soit au plus fort de la période de confinement. Il se base sur un échantillon de 24 pays, qui comprend les pays de l’ancien G-8 (G-7+la Russie) ainsi que 16 pays développés et/ou émergents, relevant des principales régions du monde, qui constituent une priorité de la stratégie de positionnement international du Maroc.

Les résultats de l’étude montrent que le Maroc obtient, en 2020, une note de 64,2 points sur une échelle de 0 à 100, pour l’indicateur général de la réputation des pays «Country RepTrak® Pulse», enregistrant une amélioration de 5,4 points par rapport à 2019.

Ce niveau de perception externe, le plus élevé depuis le lancement en 2015 de l'enquête sur la réputation du Maroc dans le monde, a permis au Maroc de rejoindre le top 30 des nations ayant la meilleure réputation auprès des pays du G-7 + la Russie. En occupant la 27e position parmi les 72 pays évalués, le Maroc a gagné 8 places par rapport à son positionnement en 2019.

La réputation du Maroc auprès des pays du G-7+la Russie se situe à un niveau supérieur à la moyenne des 72 pays évalués par «Reptrak Company». Elle est équivalente, en 2020, à celle de Taïwan, de la Malaisie et de l'Argentine.

La Suisse occupe la première place du classement de la réputation des pays étudiés (avec 83,2 points), suivie de plusieurs pays nordiques: la Norvège (82,5 points), la Finlande (82,3 points) ainsi que la Suède (82,0 points). Les pays qui occupent toujours les dernières positions sont l’Irak, l’Iran, le Pakistan, la Russie, le Nigeria, l’Arabie Saoudite, le Venezuela, la Colombie et le Nicaragua.

Comparé à certains pays cibles, à savoir, l’Afrique du Sud, la Turquie, le Chili et le Mexique, le Maroc jouit de la meilleure réputation auprès des pays du G-7+la Russie. La réputation externe du Maroc dépasse, pour la première fois depuis le lancement de l’étude en 2015, celle du Chili.

L’IRES note par ailleurs que la réputation du Maroc dans les 16 pays spécifiques n'est pas uniforme: le Maroc jouit d'une image très favorable en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, alors que sa réputation en Turquie, au Chili, en Afrique du Sud, au Nigeria et en Suède atteint des niveaux bas.

Réalité bien établie dans le monde de l’entreprise, l’économie de la réputation s’applique également au contexte des pays, rappelle l’IRES. Elle est encore plus déterminante puisqu’elle affecte, entre autres, la dynamique des exportations, l’attrait des investisseurs et des flux touristiques et influence, de plus, l’action diplomatique du pays et son positionnement au sein de la communauté internationale.

L’Institut établit une forte corrélation entre la réputation d’un pays et les comportements de soutien déclarés, tels que recommander de le visiter, d'y vivre ou d'acheter ses produits. Il existe aussi une relation directe entre la réputation et la création de valeur économique tangible. A titre d'exemple, l'amélioration de la réputation d'un pays pourrait augmenter le nombre de ses arrivées touristiques et attirer plus d'Investissements directs étrangers (IDE).