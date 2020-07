© Copyright : DR

Dans une note circulaire, datée du mercredi 29 juillet, l’Office des changes explique les modalités d’application de la nouvelle mesure prorogeant le délai de souscription des déclarations au titre de la régularisation spontanée des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

La circulaire de l’Office des changes intervient suite à la nouvelle mesure introduite par loi de finances rectificative 2020, celle autorisant le report du délai maximum fixé pour la régularisation spontanée des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, au 31 décembre 2020 au lieu du 31 octobre 2020, prévu initialement.

Signée par le directeur de l’Office des changes, Hassan Boulaknadal, ladite circulaire informe les banques que les avoirs liquides déclarés doivent faire l’objet de rapatriement au plus tard le 31 janvier 2021, tout en rappelant la nécessité de clôturer les comptes détenus à l’étranger et non destinés à la gestion des biens immeubles ou d’actifs financiers, déclarés dans le cadre de cette opération.

