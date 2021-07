Le siège de l'Office des changes à Rabat

La réglementation des changes réserve un statut particulier aux Marocains du monde pour mieux les accompagner, mieux les servir et pour mobiliser leur potentiel considérable en tant qu’acteur à part entière dans le développement du Royaume.

Au regard de la réglementation des changes en vigueur, les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) jouissent d’un statut particulier tenant compte de leur nationalité marocaine et de leur statut de résidents à l’étranger.

Ainsi, les MRE bénéficient à la fois des avantages accordés aux personnes physiques marocaines résidentes et de ceux dont bénéficient les étrangers résidant ou non au Maroc.

En tant que Marocains, les marocains du monde bénéficient de tous les avantages accordés aux concitoyens résidents: accès à des crédits en dirhams accordés par des entités nationales, liberté d’investir et d’acquérir tout actif au Maroc, droit de bénéficier des dotations en devises pour couvrir leurs dépenses à l’étranger au titre des voyages touristiques et religieux, des frais de scolarité, des soins médicaux, etc.

Au même titre que les étrangers non-résidents, les MRE bénéficient dans le cadre de la réglementation des changes d'un régime libéral qui leur garantit l'entière liberté pour la réalisation de leurs opérations en devises.



Pour mieux accompagner les MRE, l’Office des Changes met à leur disposition un service dédié, joignable à travers son centre d’appels joignable au numéro 05 37 26 63 63.